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  4. Gautam Gambhir not satisfied in Shreyas Iyers Captaincy
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 10 June 2026 (13:02 IST)

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്

സെലക്ടർമാരോടും ബിസിസിഐയോടും ശ്രേയസ് നായകനായി വരുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി ഗംഭീർ അറിയിച്ചു

Gautam Gambhir, Gautam Gambhir coach position, Fans against Gautam Gambhir, ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ ആരാധകര്‍
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (13:02 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (13:15 IST)
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ട്വന്റി 20 നായകസ്ഥാനത്തേക്കു ശ്രേയസ് അയ്യർ വരാതിരിക്കാൻ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെ തുടർന്നാണ് ശ്രേയസും ഗംഭീറും അകന്നത്. ഇപ്പോഴും ഇരുവരും തമ്മിൽ അത്ര നല്ല ബന്ധത്തിലല്ല. 
 
സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ നായകസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഗംഭീർ പുതിയ നായകനായി രണ്ട് പേരെ നിർദേശിച്ചു. അതിൽ ശ്രേയസ് അയ്യർ ഇല്ല. സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നിവരെയാണ് ഗംഭീർ നിർദേശിച്ചത്. സെലക്ടർമാർ ഗംഭീറിനെ തള്ളിയതോടെ ശ്രേയസിനു വഴിതുറന്നു. 
 
സെലക്ടർമാരോടും ബിസിസിഐയോടും ശ്രേയസ് നായകനായി വരുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി ഗംഭീർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ചീഫ് സെലക്ടർ അജിത് അഗാർക്കർ വഴങ്ങിയില്ല. ഐപിഎലിലെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനവും നായകമികവും പരിഗണിച്ചാണ് ശ്രേയസിനെ നായകനാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ പുനഃപരിശോധനയില്ലെന്നും അഗാർക്കർ ഗംഭീറിനോടു പറഞ്ഞു. 
 
ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ പ്രകടനത്തിൽ മുഖ്യ സെലക്ടർ അജിത് അഗാർക്കർ പൂർണ തൃപ്തനായിരുന്നു. നായകനെന്ന നിലയിലും സൂര്യക്ക് പകരം മൂന്നാം നമ്പറിലോ നാലാം നമ്പറിലോ ബാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനാലും ശ്രേയസ് മതിയെന്നായിരുന്നു സെലക്ടർമാരുടെ നിലപാട്. ഗംഭീർ മുന്നോട്ടുവെച്ച രണ്ട് പേരെയും സെലക്ടർമാർ തള്ളിയത് ഇക്കാരണത്താലാണ്.
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WEBDUNIA

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