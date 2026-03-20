വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026
കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് പിന്നെയും തിരിച്ചടി, 18 കോടി മുടക്കി സ്വന്തമാക്കിയ പതിരാനയ്ക്ക് എൻഒസിയില്ല

പരിക്കില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണമായി മോചിതനാകാത്തെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്.

KKR, Injury concern, Matheesha pathirana, IPL News
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026 (15:32 IST)
ഐപിഎല്‍ തുടങ്ങാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. താരലേലത്തില്‍ കെകെആര്‍ സ്വന്തമാക്കിയ ശ്രീലങ്കന്‍ പേസര്‍ മതീഷ പതിരാനയ്ക്ക് ഐപിഎല്‍ കളിക്കാനുള്ള അനുമതി ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് നിഷേധിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പരിക്കില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണമായി മോചിതനാകാത്തെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്.

ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഓസീസിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ തുടയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്. നാലോവര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം മുടന്തിയാണ് താരം മൈതാനം വിട്ടത്. 18 കോടി രൂപയ്ക്ക് ടീമിലെത്തിച്ച പതിരാന സീസണിന്റെ ഇടയില്‍ എത്തിയേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത പകരക്കാരനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല. നേരത്തെ ടീമിലെ മുഖ്യ പേസറായ ഹര്‍ഷിത് റാണയ്ക്ക് പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് സീസണ്‍ നഷ്ടമായിരുന്നു. മുസ്തഫിസുറിനെ വിവാദങ്ങള്‍ കാരണം കൈവിട്ട കെകെആര്‍ സിംബാബ്വെ പേസര്‍ ബ്ലെസിങ് മുസറബാനിയെ ടീമിലെത്തിച്ചിരുന്നു.നിലവില്‍ മുസറബാനിയാണ് കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഏക വിദേശ പേസര്‍. മാര്‍ച്ച് 31ന് പഞ്ചാബ് കിങ്‌സിനെതിരെയാണ് കൊല്‍ക്കത്തയുടെ ആദ്യ മത്സരം.



