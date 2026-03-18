രഹാനെ മൂന്നാമനാവട്ടെ, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ബാറ്റിംഗിൽ മാറ്റങ്ങൾ നിർദേശിച്ച് ബാലാജി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 18 മാര്ച്ച് 2026 (16:04 IST)
ഐപിഎല് 2026 സീസണില് കൊല്ക്കത്ത നായകന് ആജിങ്ക്യ രഹാനെ ബാറ്റിംഗ് ഓര്ഡറില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങണമെന്ന് മുന് ഇന്ത്യന് പേസര് ലക്ഷ്മിപതി ബാലാജി. കെകെആര് ഓപ്പണിങ്ങില് കരുത്തുറ്റ നിരയെ തന്നെ ഇറക്കണമെന്നും ബാലാജി പറഞ്ഞു. ഫിന് അലന്, ടിം സീഫെര്ട്ട് എന്നിവര് ഓപ്പണ് ചെയ്യുകയും അജിങ്ക്യ രഹാനെ, കാമറൂണ് ഗ്രീന് എന്നിവര് മൂന്നും നാലും പൊസിഷനുകളില് കളിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ബാലാജിയുടെ നിര്ദേശം.
കെകെആറില് രഹാനെ ടോപ്പ് ഓര്ഡറില് തന്നെ ബാറ്റ് ചെയ്യണം. ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സിനായി അജിങ്ക്യ രഹാനെ ചെയ്തത് നമ്മള് കണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല് സീസണിലും മൂന്നാമതായി വന്ന് രഹാനെ തിളങ്ങിയിരുന്നു ബാലാജി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ സീസണില് 12 മത്സരങ്ങളില് നിന്നായി 390 റണ്സായിരുന്നു രഹാനെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഓസീസിനായി കാമറൂണ് ഗ്രീന് നാലാമനായാണ് ഇറങ്ങാറുള്ളതെന്നും ഇതേ പൊസിഷന് കെകെആര് നല്കുകയാണെങ്കില് ടീമിന്റെ ആവശ്യം പോലെ കളിക്കാന് ഗ്രീനിനാകുമെന്നും ബാലാജി പറയുന്നു. ആങ്ക്രിഷ് രംഘുവംശിയും അവസരം മുതലാക്കിയാല് കെകെആറിന് മുന്നേറ്റം നടത്താനാകുമെന്നാണ് ബാലാജിയുടെ വിലയിരുത്തല്.