ശനി, 14 മാര്‍ച്ച് 2026
മുസ്തഫിസുറിന് പകരം മുസറബാനി, പിഎസ്എൽ ഒഴിവാക്കി താരം ഐപിഎല്ലിലേക്ക്

ഐപിഎല്ലിനായി പാക് സൂപ്പര്‍ ലീഗില്‍ നിന്നും താരം പിന്മാറി.

രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 14 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:35 IST)
കൊല്‍ക്കത്ത: ഐപിഎല്‍ 2026 സീസണ്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ ബംഗ്ലാദേശ് പേസര്‍ മുസ്തഫിസുര്‍ റഹ്‌മാന് പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തി കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്. സിംബാബ്വെയുടെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളര്‍ ബ്ലെസ്സിംഗ് മുസറബാനിയെയാണ് പകരക്കാരനായി കെകെആര്‍ ടീമിലെത്തിച്ചത്. മാര്‍ച്ച് 17ന് മുസറബാനി ടീമിനൊപ്പം ചേരും. 2026ലെ ടി20 ലോകകപ്പില്‍ 13 വിക്കറ്റുകളുമായി മികച്ച പ്രകടനമാണ് മുസറബാനി നടത്തിയത്. ഐപിഎല്ലിനായി പാക് സൂപ്പര്‍ ലീഗില്‍ നിന്നും താരം പിന്മാറി.


മതീഷ പതിരാനയും ഹര്‍ഷിത് റാണയും പരിക്കു മൂലം മാറി നില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മുസറബാനിയുടെ ഈ കടന്നുവരവ് കൊല്‍ക്കത്തയുടെ പേസ് ആക്രമണത്തിന് വലിയ ഊര്‍ജ്ജം പകരുന്നതാണ്. വിവാദങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് മുസ്തഫിസൂര്‍ റഹ്‌മാന്‍ പിഎസ്എലിലെ ലാഹോര്‍ ഖലന്ദേഴ്‌സ് ടീമില്‍ ചേര്‍ന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ താരലേലത്തില്‍ 9.20 കോടി രൂപയ്ക്കായിരുന്നു കൊല്‍ക്കത്ത താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത്.

ബംഗ്ലാദേശില്‍ ഹിന്ദു ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ഐപിഎല്‍ കളിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ബംഗ്ലാ താരങ്ങളെ
ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ബിസിസിഐ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് അനൗദ്യോഗിക നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു മുസ്തഫിസുറിനെ കെകെആര്‍ റിലീസ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ കോര്‍ബിന്‍ ബോഷ് പിഎസ്എല്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് ഐപിഎലില്‍ ചേര്‍ന്നതിന് ഒരു വര്‍ഷത്തെ വിലക്ക് നേരിട്ടിരുന്നു. ഇത്തവണ മുസറബാനിയും ഇത് ആവര്‍ത്തിച്ചത് പിഎസ്എല്ലിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.




