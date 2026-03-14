കെകെആറിന് കനത്ത തിരിച്ചടി; ഐപിഎൽ 2026-ൽ നിന്ന് ഹർഷിത് റാണ പുറത്ത്

കാല്‍മുട്ടിനേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കാണ് താരത്തിന് വില്ലനായത്.

রেণুকা বেণু| Last Modified ശനി, 14 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:21 IST)
കൊല്‍ക്കത്ത: ഐപിഎല്‍ 2026 സീസണ്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. ടീമിന്റെ വിശ്വസ്തനായ ഫാസ്റ്റ് ബൗളര്‍ ഹര്‍ഷിത് റാണ പരിക്കിനെത്തുടര്‍ന്ന് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി. കാല്‍മുട്ടിനേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കാണ് താരത്തിന് വില്ലനായത്.

പരിക്കേറ്റത് ലോകകപ്പ് സന്നാഹ മത്സരത്തില്‍

ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി നവി മുംബൈയില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ നടന്ന സന്നാഹ മത്സരത്തിനിടെയാണ് റാണയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് താരത്തിന് ലോകകപ്പ് നഷ്ടമായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 9-ന് മുംബൈയില്‍ വെച്ച് താരം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായി. പരിക്കില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണ്ണമായി മുക്തനാകാന്‍ ഇനിയും മാസങ്ങള്‍ വേണ്ടിവരുമെന്നതിനാലാണ് ഐപിഎല്‍ സീസണിലും താരത്തിന് വിശ്രമം അനുവദിക്കേണ്ടി വന്നത്.

ഹര്‍ഷിത് റാണയുടെ അഭാവം കെകെആര്‍ ബൗളിംഗ് നിരയില്‍ വലിയ വിടവാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2024-ലെ ടീമിന്റെ കിരീട നേട്ടത്തില്‍ 19 വിക്കറ്റുകളുമായി നിര്‍ണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ച താരമാണ് റാണ. പകരക്കാരനായി ആരെത്തുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ മാനേജ്മെന്റ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. എങ്കിലും, ടീമിലുള്ള വൈഭവ് അറോറ, ഉമ്രാന്‍ മാലിക്, കാര്‍ത്തിക് ത്യാഗി, ആകാശ് ദീപ് എന്നിവരില്‍ ആരെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് ടീം വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശ് താരം മുസ്തഫിസുര്‍ റഹ്‌മാന്റെ അസാന്നിധ്യത്തില്‍ സിംബാബ്വെ പേസര്‍ ബ്ലെസിംഗ് മുസറബാനിയെ കെകെആര്‍ ടീമിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറടി എട്ടിഞ്ച് ഉയരക്കാരനായ മുസറബാനി ടി20 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഐപിഎല്ലിനെത്തുന്നത്.

മാര്‍ച്ച് 29-ന് മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരെയാണ് കെകെആറിന്റെ ആദ്യ മത്സരം. ഹര്‍ഷിത് റാണയുടെ അഭാവം ടീമിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആരാധകര്‍.



