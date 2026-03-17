ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026
സ്ഥിരമായി പരിക്ക്, വിരമിക്കൽ പരിഗണിച്ച് മാർക്ക് വുഡ്

Mark Wood, Cricket News, Injury concerns
അഭിറാം മനോഹർ| Last Updated: ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026 (15:42 IST)
തുടര്‍ച്ചയായുള്ള പരിക്കുകള്‍ കാരണം ഇംഗ്ലണ്ട് പേസര്‍ മാര്‍ക്ക് വുഡ് കരിയറില്‍ നിന്നും വിരമിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിലവില്‍ പരിക്ക് കാരണം കളിക്കളത്തില്‍ നിന്നും വിട്ടുനില്‍ക്കുകയാണ് താരം. തുടര്‍ച്ചയായുള്ള മുട്ടുവേദനയാണ് താരത്തെ അലട്ടുന്നത്. മുട്ടുവേദന പൂര്‍ണ്ണമായി സുഖം പ്രാപിക്കാതെ വന്നാല്‍ വിരമിക്കലിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമെന്ന സൂചനായാണ് താരം നല്‍കുന്നത്.

അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ ഏറ്റവും വേഗതയില്‍ പന്തെറിയുന്ന താരങ്ങളില്‍ ഒരാളാണെങ്കിലും തുടര്‍ച്ചയായി മുട്ടിനുണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകള്‍ കാരണം വുഡിന് തന്റെ താളം കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ല. ഇത് മാനസിക ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് താരം പറയുന്നത്. പരിക്കില്‍ നിന്ന് കരകയറാനായില്ലെങ്കില്‍ കളി മതിയാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് താരം വ്യക്തമാക്കിയത്.





