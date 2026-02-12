വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026
പരിക്കേറ്റ മാർഷ് ടി20 ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്, പകരക്കാരനായി സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്

ഇക്കഴിഞ്ഞ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗില്‍ ഓപ്പണറെന്ന നിലയില്‍ സ്മിത്ത് തകര്‍ത്തടിച്ചിരുന്നു.

Steve Smith
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:20 IST)
ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി. പരിശീലനത്തിനിടെ ഗ്രോയിന്‍ ഏരിയയില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നായകന്‍ കൂടിയായ മിച്ചല്‍ മാര്‍ഷ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്നും പുറത്തായി. താരത്തിന്റെ ഗ്രോയിന്‍ ഏരിയയുടെ ഉള്‍ഭാഗത്ത് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായതായാണ് കണ്ടെത്തല്‍. താരത്തിന് പകരക്കാരനായി സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ ഓസീസ് തിരിച്ചുവിളിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗില്‍ ഓപ്പണറെന്ന നിലയില്‍ സ്മിത്ത് തകര്‍ത്തടിച്ചിരുന്നു.


ലോകകപ്പിന് മുന്‍പെ തന്നെ പരിക്കുകളാല്‍ വലയുന്ന ഓസീസ് ടീമിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ കൂടിയായ താരത്തിന്റെ പരിക്ക്. നേരത്തെ പരിക്കിന് തുടര്‍ന്ന് പേസര്‍ ജോഷ് ഹേസല്‍വുഡ് അടക്കമുള്ള താരങ്ങളെ ഓസീസിന് നഷ്ടമായിരുന്നു.

മാര്‍ഷിന്റെ അഭാവത്തില്‍ ട്രാവിസ് ഹെഡ് ആകും ലോകകപ്പില്‍ ഓസീസ് ടീമിനെ നയിക്കുക. ആദ്യമത്സരത്തില്‍ ഓസീസ് വിജയിച്ചെങ്കിലും ടീമിലെ പ്രധാനതാരങ്ങളില്‍ ഒരാളായ ടിം ഡേവിഡ് ഹാംസ്ട്രിംഗ് പരിക്ക് കാരണം ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ കളിച്ചിരുന്നില്ല. ലോകകപ്പില്‍ കിരീടനേട്ടത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ഓസീസിന് താരങ്ങളുടെ പരിക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. അതേസമയം പരിചയസമ്പന്നനായ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ടീമില്‍ എത്തുന്നതിനെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര്‍ കാണുന്നത്. ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിലെ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനമാണ് ഓസീസ് ജേഴ്‌സിയില്‍ ആരാധകര്‍ സ്മിത്തില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



