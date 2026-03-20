അയർലൻഡ് ടി20 ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിന്മാറി പോൾ സ്റ്റിർലിംഗ്; ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിൽ പുതിയ നായകൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്ച്ച് 2026 (15:11 IST)
ഇന്ത്യക്കെതിരായി നടക്കാനിരിക്കുന്ന ടി20 സീരീസില് അയര്ലന്ഡ് ഇറങ്ങുക പുതിയ നായകന് കീഴില്. ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പോള് സ്റ്റിര്ലിംഗ് പിന്മാറിയതായി ക്രിക്കറ്റ് അയര്ലന്ഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും താരം ഏകദിന ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനത്ത് തുടരും.
2023ലാണ് ആന്ഡി ബാല്ബിര്ണിയില് നിന്നും സ്റ്റിര്ലിങ് നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്. 48 ടി20 മത്സരങ്ങളില് ടീമിനെ നയിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 2 ടി20 ലോകകപ്പിലും ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജില് തന്നെ അയര്ലന്ഡ് പുറത്തായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന കാലയളവ് വലിയ അഭിമാനകരമായ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന് സ്റ്റിര്ലിംഗ് പ്രതികരിച്ചു. ടീമംഗങ്ങളും പരിശീലകസംഘവും ആരാധകരും നല്കിയ പിന്തുണയ്ക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.
2026 ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പില്
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് തന്നെ അയര്ലന്ഡ് പുറത്തായതോടെ ടീമിന്റെ പ്രകടനം വിമര്ശനങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ടൂര്ണമെന്റിനിടെ മുട്ടിന് പരിക്ക് കാരണം സ്റ്റിര്ലിംഗിന് മുഴുവന് മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതും നേതൃത്വത്തില് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
2028 ടി20 ലോകകപ്പിനെ മുന്നിര്ത്തിയാണ് ഐര്ലന്ഡ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് പുതിയ നായകനെ കണ്ടെത്താനുള്ള നീക്കങ്ങള് ശക്തമാക്കുന്നത്. പുതിയ ക്യാപ്റ്റന് ടീമിനെ ദീര്ഘകാല പദ്ധതികളോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന് അവസരം നല്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ജൂണ് മാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഹോം ടി20 പരമ്പരയില് അയര്ലന്ഡ് കളിക്കുന്നത്. പുതിയ ടി20 നായകന് കീഴില് അയര്ലന്ഡ് കളിക്കുന്ന ആദ്യ പരമ്പരയാകും ഇത്.