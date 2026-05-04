അരങ്ങേറ്റത്തിൽ വിക്കറ്റും, വമ്പൻ ക്യാച്ചും പിന്നാലെ പരിക്ക്, യുവതാരം പുറത്തേക്ക്, ചെന്നൈയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026 (10:38 IST)
ഐപിഎല്ലില്‍ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷയുമായി മുന്നേറുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരെ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനം നടത്തിയ യുവ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ രാമകൃഷ്ണ ഘോഷ് കാലിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി. മുംബൈക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ താരത്തിന്റെ വലതുകാല്പാദത്തിലെ അസ്ഥിക്ക് പൊട്ടലുണ്ടായതായും താരം ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ തുടര്‍ന്ന് കളിക്കില്ലെന്നും ചെന്നൈ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരായ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തില്‍ തന്റെ മൂന്നാം ഓവര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ താരം മുടന്തിയാണ് മൈതാനം വിട്ടത്. തുടര്‍ന്നുള്ള പരിശോധനയിലാണ് കാല്പാദത്തിലെ അസ്ഥിക്ക് പൊട്ടല്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് താരത്തിന് ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങള്‍ നഷ്ടമാകുമെന്ന് ചെന്നൈ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. മത്സരത്തില്‍ 3 ഓവറില്‍ 24 റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങി സൂര്യകുമാറിന്റെ നിര്‍ണായക വിക്കറ്റും വില്‍ ജാക്‌സിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള അത്യുഗ്രന്‍ ഡൈവിംഗ് ക്യാച്ചും താരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. താരലേലത്തില്‍ 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് താരത്തെ ചെന്നൈ സ്വന്തമാക്കിയത്.


