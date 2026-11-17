ഗില് രണ്ടും കല്പ്പിച്ച് തന്നെ, ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്പായി വില്യംസണിന്റെ സഹായം തേടി, ഓക്ലന്ഡില് പ്രത്യേക പരിശീലനം
ഗില് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്നാണ് വില്യംസണ് ഓക്ലന്ഡില് പരിശീലനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കിയത്.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ നിര്ണായക ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യന് നായകനായ ശുഭ്മാന് ഗില് മുന് ന്യൂസിലന്ഡ് നായകന് കെയ്ന് വില്യംസണിന്റെ സഹായം തേടി. കെയ്ന് വില്യംസണിന്റെ സഹായത്തോടെ ഓക്ലന്ഡില് പ്രത്യേക പരിശീലന സെഷനുകളില് ഭാഗമായതിന് ശേഷമാണ് ഗില് പരമ്പരയ്ക്കെത്തുന്നത്. ന്യൂസിലന്ഡിലെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനായി നെറ്റ് ബൗളര്മാരുടെ പ്രത്യേക സേവനവും പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്പായി താരം നേടിയിരുന്നു.
ഗില് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്നാണ് വില്യംസണ് ഓക്ലന്ഡില് പരിശീലനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കിയത്. ന്യൂസിലന്ഡ് സാഹചര്യങ്ങളിലെ ബാറ്റിങ് വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള വില്യംസണിന്റെ പിന്തുണ ഗില്ലിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകള്ക്ക് വലിയ സഹായമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. അതേസമയം ഗില് കളിയെ പറ്റി ആഴത്തില് പഠിക്കാന് താല്പര്യമുള്ള താരമാനെന്നും ഓരോ ദിവസവും മെച്ചപ്പെടാനുള്ള ശക്തമായ ആഗ്രഹം ഗില്ലിനുണ്ടെന്നും വില്യംസണ് പ്രതികരിച്ചു. ഗില്ലിന് ന്യൂസിലന്ഡിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനാകുമെന്നും താരം പ്രത്യശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
"I HELPED ARRANGE A FEW DAYS OF PRACTICE FOR HIM" Kane Williamson said "Shubman Gill arrived early in Auckland and wanted to start preparing well before the long series. So I helped arrange a few days of practice for him to ensure he got some work in before the series started. He constantly wants to improve, so it's no surprise that his career is on an upward curve. As I said, his hunger and appetite to constantly improve set him apart."— Cricket Central (@CricketCentrl) November 17, 2026
നവംബര് 19ന് വെല്ലിങ്ടണിലാണ് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലന്ഡും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്. ന്യൂസിലന്ഡില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എളുപ്പമാകില്ല ഇത്തവണത്തെ പോരാട്ടം. 2009ന് ശേഷം വെല്ലിങ്ടണില് ടെസ്റ്റ് വിജയം നേടാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ചരിത്രവും ഗില്ലിനും സംഘത്തിനും മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. ന്യൂസിലന്ഡിന്റെ പേസ് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും കാലാവസ്ഥയും ഇന്ത്യന് ബാറ്റര്മാര്ക്ക് നിര്ണായക പരീക്ഷണമാകും. അത് മുന്നില് കണ്ടാണ് ഔദ്യോഗിക പരിശീലന ക്യാംപിന് മുമ്പുതന്നെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള തീരുമാനം ഗില് എടുത്തത്.