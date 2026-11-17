അടുത്ത ഐപിഎല്ലില് ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ടിനായി ട്രാവിഷേക് സഖ്യമില്ല, ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് ഹെഡിന്റെ പിന്മാറ്റം
ഐപിഎല് പുതിയ സീസണിന് മുന്നോടിയായി സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. അടുത്ത സീസണില് കളിക്കാനാകില്ലെന്ന് വെടിക്കെട്ട് ബാറ്ററായ ട്രാവിസ് ഹെഡ് ഹൈദരാബാദ് ടീം മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിച്ചതായി ക്രിക്കിന്ഫോ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ വരുന്ന സീസണില് ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ അഭിഷേക് ശര്മ- ട്രാവിസ് ഹെഡ് സഖ്യത്തിന്റെ ബാറ്റിംഗ് വിരുന്ന് ആരാധകര്ക്ക് നഷ്ടമാകും.
ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തിരക്കേറിയ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരഷെഡ്യൂള് പരിഗണിച്ചാണ് ഐപിഎല്ലില് നിന്നും വിട്ട് നില്ക്കാന് ഹെഡ് തീരുമാനിച്ചത്. അതല്ലെങ്കില് തനിക്ക് ജോലിഭാരം താങ്ങാനാവില്ലെന്ന് ഹെഡ് ഹൈദരാബാദ് ടീം മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വര്ഷം 20 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് ഓസ്ട്രേലിയ കളിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഏകദിന ലോകകപ്പും 2027ല് ഓസീസിന് മുന്നിലുണ്ട്.
The man who brought fearless cricket for SRH and made a revolution in T20's we will miss you in orange.Thank you for all the memories (2024-2026) @travishead34 #SRH https://t.co/I1fSpwLwgh— Garuda (@AAdhf_21) November 17, 2026
2024ലെ താരലേലത്തില് 6.8 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഹെഡിനെ ഹൈദരാബാദ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 2025ലെ താരലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി 14 കോടി നല്കി ഹൈദരാബാദ് താരത്തെ നിലനിര്ത്തിയിരുന്നു. ഹെഡ് പിന്മാറിയതോടെ ഐപിഎല് നിയമപ്രകാരം ഈ തുക ഡിസംബറില് നടക്കുന്ന മിനി താരലേലത്തില് ഹൈദരാബാദിന് ഉപയോഗിക്കാനാകും. ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസന് (23 കോടി), പാറ്റ് കമ്മിന്സ്(18 കോടി), അഭിഷേക് ശര്മ(14 കോടി), നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി(6 കോടി) എന്നിവരെയാണ് ടീം നിലനിര്ത്തിയിട്ടുള്ളത്.