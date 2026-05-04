ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രമെടുത്താല് പലപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിലാണ് ഹീറോകള് ജനിക്കുന്നത്. തന്റെ ടീമിനെ പ്രതിസന്ധിയില് നിന്ന് കരകയറ്റി രക്ഷകന്റെ കുപ്പായമണിയുന്ന താരങ്ങള് പിന്നീട് ആരാധകര്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനകാറുണ്ട്. ഇന്നലെ
ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സ് vs പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് മത്സരത്തിലുണ്ടായതും അത്തരത്തിലൊരു ഇന്നിങ്ങ്സായിരുന്നു.
ഗുജറാത്തിനെതിരെ പഞ്ചാബ് 36 റണ്സിന് 4 വിക്കറ്റെന്ന നിലയില് പതറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സൂര്യാന്ഷ് ഷെഡ്ഗ് 24 പന്തില് അര്ധസെഞ്ചുറിയുമായി പഞ്ചാബിന്റെ രക്ഷകനായത്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില് 200നടുത്ത് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റോടെ ബാറ്റ് വീശിയ താരം 29 പന്തില് 57 റണ്സാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. മത്സരത്തിന്റെ പതിനാലാം ഓവറില് ഗുജറാത്ത് സ്പിന്നര് മാനവ് സുത്താറിനെതിരെ 26 റണ്സാണ് താരം നേടിയത്.
ആരാണ് സൂര്യാന്ഷ് ഷെഡ്ഗ് ?
2003 ല് മുംബൈയില് ജനിച്ച ഓള്റൗണ്ടര് താരമായ ഷെഡ്ഗ് വിരാട് കോലിയെയാണ് തന്റെ ഐഡലായി കാണുന്നത്. ചെറുപ്രായത്തില് ഷെഡ്ഗിന്റെ അമ്മയാണ് താരത്തിന്റെ പ്രതിഭ മനസിലാക്കുകയും ഒന്പതാമത്തെ വയസ്സില് താരത്തെ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയില് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. മകന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ഭാവിക്കായി സ്വന്തം ജോലി അമ്മ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അണ്ടര് 14 തലത്തില് ഗൈല്സ് ഷീല്ഡ് ടൂര്ണമെന്റില് 137 പന്തില് 326 നോട്ടൗട്ടുമായി താരം ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലെത്തി. തുടര്ന്ന് അണ്ടര് 19 ലെവലില് മുംബൈ ക്യാപ്റ്റനാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് അണ്ടര് 19 ഇന്ത്യന് ദേസീയ ടീമില് ഇടം നേടാന് താരത്തിനായില്ല.
2023ല് ലഖ്നൗ സൂപ്പര് കിംഗ്സിലൂടെയാണ് താരം ഐപിഎല്ലിലെത്തിയത്. എന്നാല് ആ സീസണില് ഒരൊറ്റ മത്സരത്തിലും കളിക്കാന് താരത്തിനായില്ല. 2025ലെ ഐപിഎല് ലേലത്തില് 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് താരത്തെ പഞ്ചാബ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ആ സീസണില് സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ടൂര്ണമെന്റില് വമ്പന് പ്രകടനമാണ് താരം നടത്തിയത്.2026 സീസണില് ശശാങ്ക് സിംഗ് നിറം മങ്ങിയതോടെയാണ് താരത്തിന് പഞ്ചാബ് ടീമില് അവസരമൊരുങ്ങിയത്.