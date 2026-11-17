India vs Newzealand : ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ 4 പേസർമാർ, തന്ത്രം വെളിപ്പെടുത്തി ഗിൽ
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ വ്യാഴാഴ്ച വെല്ലിങ്ടണില് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റില് ഇന്ത്യ 4 പേസര്മാരുമായി ഇറങ്ങുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യന് നായകന് ശുഭ്മാന് ഗില്. സ്ക്വാഡിലുള്ള 6 പേസര്മാരില് ആരെല്ലാമാകും പ്ലേയിങ് ഇലവനിലുണ്ടാവുക എന്ന കാര്യം ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്പായി നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് ഗില് വ്യക്തമാക്കി.
ഏകദിന പരമ്പരയില് പേസര്മാരെല്ലാം മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു. അതിനാല് തന്നെ ഇത് ടീമിന് സുഖകരമായ ഒരു തലവേദനയാണ്. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര നയിക്കുന്ന പേസ് നിരയില് മുഹമ്മദ് സിറാജ് , ആകാശ് ദീപ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, അന്ഷുല് കാംബോജ്, ഗുര്നൂര് ബ്രാര് എന്നിവരാണുള്ളത്. അന്തിമ ഇലവനെ പറ്റി ഇപ്പോഴും ആലോചനയിലാണ്. എന്തായാലും 4 പേസര്മാര് ടീമിലുണ്ടാകും. ഏകദിനത്തേക്കാള് വെല്ലുവിളിയാകും ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയെന്നും ഗില് പറഞ്ഞു.
ഇതോടെ 7 സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്റര്മാരാകും ആദ്യ ടെസ്റ്റില് ഇറങ്ങുക. 8,9 സ്ഥാനങ്ങളില് ബാറ്റ് ചെയ്യാന് ശേഷിയുള്ള ആകാശ് ദീപ്, അന്ഷുല് കാംബോജ് എന്നിവരും ടീമിലുണ്ടാകും. മൂന്നാം ദിനം മുതല് പിച്ച് ബാറ്റിങ്ങിനെ തുണയ്ക്കുമെന്നതിനാല് വാലറ്റത്ത് ബാറ്റ് കൊണ്ടും സംഭാവന ചെയ്യാന് കഴിയുന്നവരെയാകും ഇന്ത്യ പ്ലെയിങ് ഇലവനില് ഉള്പ്പെടുത്തുക. അതേസമയം പരിചയസമ്പന്നനായ റിഷഭ് പന്തും വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ടീമിനൊപ്പം ചേരും.
2027ലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് പ്രതീക്ഷകള് നിലനിര്ത്താന് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ 2 ടെസ്റ്റുകളിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം അനിവാര്യമാണ്. ഓവലില് നടക്കുന്ന ഫൈനലിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനിയും സാധ്യതകളുണ്ടെന്നാണ് നായകന് ശുഭ്മാന് ഗില്ലും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിനായി കഴിഞ്ഞ 2 ഏകദിന മത്സരങ്ങളും ഒഴിവാക്കി ഇന്ത്യന് കളിക്കാര് ടെസ്റ്റിനായി തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു.
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