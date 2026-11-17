29 പന്തിൽ 82, സൂര്യ വീണ്ടും ഇടപെട്ടു, അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 7 സിക്സും 9 ഫോറും, സെലക്ടർമാർ കാണുന്നുണ്ടോ?
സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും തകര്പ്പന് ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് താരം സൂര്യകുമാര് യാദവ്. ഗുജറാത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില് മുംബൈ നായകനായ സൂര്യ 29 പന്തില് 82 റണ്സാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. 7 സിക്സുകളും 9 ഫോറുകളും അടങ്ങുന്നതാായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ഇന്നിങ്ങ്സ്. മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് നിശ്ചിത 20 ഓവറില് 197 റണ്സടിച്ചപ്പോള് 15.4 ഓവറില് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് മുംബൈ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയില് മുംബൈ നേടുന്ന തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ വിജയമാണിത്. 17 പന്തില് 40 റണ്സുമായി സര്ഫറാസ് ഖാനും മുംബൈ നിരയില് തിളങ്ങി. മുംബൈ സ്കോര് 2 വിക്കറ്റിന് 25 റണ്സെന്ന നിലയില് പരുങ്ങുമ്പോള് ക്രീസിലെത്തിയ സൂര്യയാണ് ടീമിനെ കരകയറ്റിയത്. ടീം സ്കോര് 134ല് നില്ക്കെ മത്സരത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം ഓവറിലാണ് സൂര്യകുമാര് യാദവ് പുറത്തായത്. മുഷീര് ഖാന്(14), ശിവം ദുബെ(11) വീതം റണ്സെടുത്തു. നേരത്തെ ഹൈദരാബാദിനെതിരായ മത്സരത്തില് 21 പന്തുകളില് 60 റണ്സുമായി സൂര്യ തിളങ്ങിയിരുന്നു.
THE COMEBACK LOADING FOR SURYAKUMAR YADAV! When the world starts questioning you, let your bat do the talking! 60*(21) in the 1st match 82(29) in the 2nd match 142 RUNS OFF JUST 50 BALLS! 15 fours. 12 sixes. SKY is slowly reminding everyone why he is one of the most dangerous T20 batters in the world.???????? https://t.co/bexXaCRtwr— Vivek (@vivek199928) November 16, 2026
ഇന്ത്യയെ ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയിപ്പിച്ച നായകനായിട്ടും തുടര്ച്ചയായുള്ള മോശം ഫോമിനെ തുടര്ന്നാണ് സൂര്യകുമാര് യാദവ് ദേശീയ ടീമില് നിന്ന് പുറത്തായത്. ലോകകപ്പിന് പിന്നാലെ നടന്ന ഐപിഎല്ലിലും സൂര്യയ്ക്ക് തിളങ്ങാനായിരുന്നില്ല.