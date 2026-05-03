ക്യാപ്റ്റനെ ടീമംഗങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല, ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ ഹാർദ്ദിക് ഒറ്റപ്പെട്ടെന്ന് മനോജ് തിവാരി

ഐപിഎല്ലില് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സിനോടേറ്റ തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് നായകന് ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ മനോജ് തിവാരി. മുംബൈ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമില് ഹാര്ദ്ദിക്കിന് പിന്തുണ നഷ്ടമായെന്നും
ടീമിനുള്ളിലെ കാര്യങ്ങള് ശുഭകരമല്ലെന്നും മനോജ് തിവാരി പറയുന്നു.
ക്യാപ്റ്റന് ടീമംഗങ്ങള്ക്കിടയില് പിന്തുണയില്ലാത്തതാണ് മുംബൈ ടീമിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്ന് മനോജ് തിവാരി പറയുന്നു. കളിക്കളത്തിലെ മുംബൈ താരങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷ നോക്കിയാല് തന്നെ ആരും ഹാര്ദ്ദിക്കിന് ഒപ്പമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാകും. മുംബൈയുടെ ഈ സീസണ് നേരത്തെ അവസാനിച്ചു. ക്യാപ്റ്റനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതില് കാര്യമില്ല. സൂര്യകുമാര് യാദവ്, തിലക് വര്മ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങള്ക്കൊന്നും സ്ഥിരതയാര്ന്ന പ്രകടനങ്ങള് നടത്താനായിട്ടില്ലെന്നും പ്രധാന താരങ്ങള് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാതെ പോസിറ്റീവ് ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാനാകില്ലെന്നും തിവാരി പറഞ്ഞു.
മുംബൈ- ചെന്നൈ മത്സരങ്ങളെ ഐപിഎല്ലിലെ എല് ക്ലാസിക്കോ എന്ന് നിലവില് വിളിക്കുന്നതില് കാര്യമില്ലെന്നും ഈ വിളി ഒഴിവാക്കണമെന്നും തിവാരി പറഞ്ഞു.