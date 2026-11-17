ആടിനെ മേയ്ക്കാലോ ഇതിൽ.. ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിലെ പിച്ച് ബൗളർമാർക്ക് അനുകൂലമെന്ന് സൂചന
ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലന്ഡും തമ്മിലുള്ള ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് മത്സരം തുടങ്ങാന് മണിക്കൂറുകള് ബാക്കിനില്ക്കെ മത്സരത്തിലെ പുല്ല് നിറഞ്ഞ പിച്ചിനെ പറ്റിയുള്ള ചര്ച്ചകള് സജീവമാകുന്നു. പുറത്തുവരുന്ന ചിത്രങ്ങളില് നിന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളില് നിന്നും പേസര്മാരെ വേണ്ടുവോളം തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചാണ് ന്യൂസിലന്ഡ് മത്സരത്തിനൊരുക്കുന്നത്. പേസര്മാര്ക്ക് മികച്ച സ്വിങ്, സീം മൂവ്മെന്റ്,ബൗണ്സ് എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതാകും പിച്ചെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
പിച്ച് ബൗളിങ്ങിനൊപ്പം തന്നെ ബാറ്റിങ്ങിനും സഹായകമായ ഒന്നാകുമെന്നാണ് പിച്ച് ക്യൂറേറ്റര് ടോം ഡേവി പറയുന്നത്. പിച്ചിലെ പുല്ലിന്റെ സാന്നിധ്യം മാത്രം കണ്ട് ബാറ്റിങ് ദുഷ്കരമാകുമെന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആദ്യ ദിവസങ്ങളില് പേസര്മാരെയും പിന്നീട് ബാറ്റിങ്ങിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാകും പിച്ചെന്നാണ് വരുന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ബൗളിങ്ങിനെ മാത്രം അനുകൂലിക്കുന്നതാവില്ല പിച്ചെന്നും നിലയുറപ്പിച്ചാല് മികച്ച സ്കോര് നേടാന് ബാറ്റര്മാര്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നുമാണ് ന്യൂസിലന്ഡ് താരം രചിന് രവീന്ദ്രയുടെ വിലയിരുത്തല്. അതേസമയം പിച്ചിന്റെ ചിത്രങ്ങള് പുറത്തുവന്നതോടെ ഇന്ത്യ ചെറിയ സ്കോറിന് പുറത്താകുമെന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ പറയുന്നത്. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് ഓരോ മത്സരവും പ്രധാനമായതിനാല് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ നിര്ണായകമാണ് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് സീരീസ്. ALSO READ: അടുത്ത ഐപിഎല്ലില് ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ടിനായി ട്രാവിഷേക് സഖ്യമില്ല, ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് ഹെഡിന്റെ പിന്മാറ്റം