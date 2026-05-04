ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ റെക്കോർഡ് ഇടപാട്: രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ 15,660.23 കോടിയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കി മിത്തൽ കുടുംബവും അദാർ പൂനവാലയും

ഇന്ത്യന് പ്രീമിയര് ലീഗിലെ ആദ്യ കിരീട ജേതാക്കളായ രാജസ്ഥാന് റോയല്സിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തില്
മാറ്റം. ആഗോള സ്റ്റീല് ഭീമന്മാരായ ആര്സലര് മിത്തല് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമകളായ മിത്തല് കുടുംബവും സെറം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സിഇഒ അദാര് പൂനവാലയും ചേര്ന്ന സംയുക്ത കണ്സോര്ഷ്യം രാജസ്ഥാന് റോയല്സിനെ ഏറ്റെടുത്തു. ഏകദേശം 1.65 ബില്യണ് ഡോളറിനാണ് (ഏകദേശം 15,660.23 കോടി രൂപ) ടീമിന്റെ മുഴുവന് ഓഹരികളും കണ്സോര്ഷ്യം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ബിസിസിഐ, കോമ്പറ്റീഷന് കമ്മീഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഐപിഎല് ഗവേണിങ് കൗണ്സില് എന്നിവയുടെ അനുമതിയുള്പ്പടെയുള്ള നിയമപരമായ പരിശോധനകള്ക്ക് ശേഷം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഏകദേശം 75 ശതമാനം മിത്തല് കുടുംബവും 18 ശതമാനം പൂനവാലയും സ്വന്തമാക്കും. നിലവിലെ ഉടമ മനോജ് ബദാലെ ഉള്പ്പടെയുള്ള നിക്ഷേപകര്ക്കായി ബാക്കി 7 ശതമാനം ഓഹരികള് മാറ്റിവെയ്ക്കും. 2026ന്റെ മൂന്നാം പാദത്തിലാകും കരാര് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാവുക.
ഇക്കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ചില് കല് സോമാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കണ്സോര്ഷ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസി ഏറ്റെടുക്കുന്നതില് മുന്പിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് സമാഹരിക്കാന് കഴിയാത്തതും റെഗുലേറ്ററി തടസങ്ങളും കണ്സോര്ഷ്യത്തിന്റെ ഘടനയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും കാരണം ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് മിത്തലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കണ്സോര്ഷ്യം ടീമിനെ സ്വന്തമാക്കാന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. നിലവില് രാജസ്ഥാന് റോയല്സിന്റെ 65 ശതമാനം ഓഹരികളും മനോജ് ബദാലെയുടെ എമര്ജിങ് മീഡിയ വെഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്.