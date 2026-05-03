കഴിവിനൊത്ത് കളിച്ചോ?, മുംബൈ സ്വയം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കണം, വിമർശനവുമായി രവി ശാസ്ത്രി

ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സിനെതിരായ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രവിശാസ്ത്രി തുറന്നടിച്ചത്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ഞായര്‍, 3 മെയ് 2026 (11:33 IST)
ഐപിഎല്ലില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സിനെതിരായ പരാജയത്തോടെ മുംബൈ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകളില്‍ നിന്ന് പുറത്ത്. സീസണില്‍ 2 മത്സരങ്ങളില്‍ മാത്രം വിജയിച്ച് പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്‍പതാമതുള്ള മുംബൈയ്ക്ക് ഇനി സീസണില്‍ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ബാക്കിനില്‍ക്കുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ മുംബൈ തങ്ങളുടെ കഴിവിനൊത്തുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചോ എന്നത് സ്വയം കണ്ണാടിയില്‍ നോക്കി വിലയിരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകനും കമന്റേറ്ററുമായ രവി ശാസ്ത്രി. ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സിനെതിരായ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രവിശാസ്ത്രി തുറന്നടിച്ചത്.

നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസം എന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളു എന്നായിരുന്നു മത്സരശേഷം മുംബൈ നായകന്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയുമായി സംസാരിക്കവെ ശാസ്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്.
മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരെഞ്ഞെടുത്ത ചെന്നൈ ബാറ്റിംഗ് 159 റണ്‍സില്‍ അവസാനിച്ചിരുന്നു. തുടക്കത്തിലെ ഓപ്പണര്‍ സഞ്ജു സാംസണെ നഷ്ടമായെങ്കിലും ചെന്നൈ അനായാസമായി വിജയറണ്ണിലെത്തുകയായിരുന്നു. അര്‍ധസെഞ്ചുറികളുമായി റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദും കാര്‍ത്തിക് ശര്‍മയുമാണ് ചെന്നൈ നിരയില്‍ തിളങ്ങിയത്.


