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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Monday, 27 July 2026 (08:32 IST)

US vs Iran: 'ട്രംപ് അടങ്ങിയോ?'; താൽക്കാലി സമാധാനം, ഹോർമുസ് പൂർണമായി ശാന്തമായിട്ടില്ല

ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ഒമാൻ സജീവമായി ഇടപെടുകയാണ്

Hormus
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (08:37 IST)
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US vs Iran: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷം താൽക്കാലിക ശാന്തതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്കും തിരിച്ചടികൾക്കും പിന്നാലെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ആക്രമണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഒമാന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും വേഗം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ശക്തമാണ്.
 
അമേരിക്ക ആക്രമണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തി
 
പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം യു.എസ്. സൈനിക നടപടികൾക്ക് ഇടവേള നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകാനാണ് ഈ തീരുമാനം എന്നാണ് വിശദീകരണം.
ഇറാനും തിരിച്ചടികൾ നിർത്താൻ തയ്യാറെന്ന് സൂചന: അമേരിക്ക ആക്രമണം പുനരാരംഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഇറാനും തിരിച്ചടികൾ തുടരുമെന്നില്ലെന്ന് ഇറാനിയൻ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
 
ഒമാൻ വീണ്ടും മധ്യസ്ഥനായി
 
ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ഒമാൻ സജീവമായി ഇടപെടുകയാണ്. ആണവ പദ്ധതി, സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽഗതാഗതം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ.
 
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ആശങ്ക തുടരുന്നു
 
ലോക എണ്ണവിതരണത്തിന് നിർണായകമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷ ഇപ്പോഴും പ്രധാന ആശങ്കയാണ്. കപ്പൽഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലാകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. വിമാന സർവീസുകൾക്ക് തിരിച്ചടി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കാരണം ദുബായ്, റിയാദ്, ബെയ്റൂത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ചില അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ ഇപ്പോഴും തടസ്സപ്പെടുന്നുണ്ട്.
 
എണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്
 
സംഘർഷം കൂടുതൽ വഷളാകില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയെ തുടർന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. വിപണികൾ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്.
നിലവിലെ സ്ഥിതി
 
സൈനിക നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി മന്ദഗതിയിലായെങ്കിലും, യുഎസ്-ഇറാൻ ബന്ധത്തിൽ സ്ഥിരമായ സമാധാനം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. ആണവ പദ്ധതി, പ്രാദേശിക സുരക്ഷ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സ്വതന്ത്ര കപ്പൽഗതാഗതം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ധാരണയുണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് ഇനി നിർണായകം. നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകാനുള്ള സാധ്യത തുടരുന്നതായാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിലയിരുത്തൽ.
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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