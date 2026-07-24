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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (16:11 IST)

സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരടക്കം കൂറുമാറി, ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രമേയം പാസായി, ട്രംപിന് തിരിച്ചടി

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (16:07 IST)
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ഇറാനെതിരെയുള്ള അമേരിക്കന്‍ സൈനിക നടപടികള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്ന പ്രമേയം പാസാക്കി യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭ. വാര്‍ പവേഴ്‌സ് പ്രമേയം  208നെതിരെ 214 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് പാസായത്. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമായ സഭയിലാണ് പ്രമേയം പാസായത് എന്നത് ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. ഭരണകക്ഷിയായ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയിലെ 4 ജനപ്രതിനിധികള്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ക്കൊപ്പം പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു.
 
വാഷിങ്ടണില്‍ നിന്നുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രതിനിധിയായ പ്രമിള ജയപാല്‍ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയമാണ് പാസായത്. യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ ഇറാനെതിരായ എല്ലാ യുദ്ധസമാനമായ നടപടികളും ട്രംപ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.  യുഎസ് സെന്ററ്റിലും സമാനമായ പ്രമേയത്തില്‍ ഉടന്‍ വൊട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും സെനറ്റിലും റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് നേരിയ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമാണുള്ളത്.
 
ഇറാനെതിരെയും യെമനിലെ ഹൂത്തികള്‍ക്കെതിരെയും ശക്തമായ തിരിച്ചടി നല്‍കുമെന്ന് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സഭയില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ചെങ്കടലില്‍ 2 സൗദി എണ്ണക്കപ്പലുകള്‍ക്ക് നേരെ ഹൂതികള്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതോടെയാണ് മേഖലയിലെ സ്ഥിതി വഷളായത്.യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ യുദ്ധനയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സഭയില്‍ പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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