  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. E20 Janata Party
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 27 July 2026 (09:57 IST)

E20 ജനതാ പാര്‍ട്ടി: സിജെപിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ എത്തനോള്‍ ഇന്ധന നയത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള പുതിയ ഇന്റര്‍നെറ്റ് പ്രസ്ഥാനം

Indian oil corporation,Petroleum, LPG,India News
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (09:59 IST)
google-news
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ (സിജെപി) വൈറല്‍ ഉയര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ E20 ഇന്ധന നയത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള മറ്റൊരു ഇന്റര്‍നെറ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. 'E20 ജനതാ പാര്‍ട്ടി' എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഓണ്‍ലൈന്‍ കാമ്പെയ്ന്‍  E20 ഇന്ധനത്തോടൊപ്പം 100 ശതമാനം പെട്രോളും ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പെട്രോള്‍ പമ്പുകളില്‍ ഉപഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
 
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹാന്‍ഡില്‍ ഇതിനകം 27,000-ത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സിനെ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 'ഇനി എത്തനോള്‍ വേണ്ട. ഇനി നിശബ്ദത വേണ്ട' തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ ചില പോസ്റ്റുകള്‍ക്കൊപ്പം. സിജെപിയെപ്പോലെ ഇന്ധന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിഷയത്തിനപ്പുറം അവരുടെ പ്രചാരണം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി രാജിവയ്ക്കണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
എത്തനോള്‍ കലര്‍ന്ന പെട്രോളിനെ എതിര്‍ക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ബദല്‍ മാര്‍ഗം നല്‍കണമെന്നും  E20 ജനതാ പാര്‍ട്ടി പറയുന്നു. വാഹനമോടിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവരുടെ വാഹനങ്ങളില്‍ എന്ത് ഇന്ധനം ചേര്‍ക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
 
രസകരമെന്നു പറയട്ടെ CJP യുടെ പാറ്റയുടെ ചിഹ്നത്തില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ പ്രസ്ഥാനം ഞണ്ടിനെ അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 'അതെ, ഞങ്ങള്‍ ഞണ്ടുകളാണ്! അനീതിക്കെതിരെ ഞങ്ങള്‍ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും,' അക്കൗണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
US vs Iran: 'ട്രംപ് അടങ്ങിയോ?'; താൽക്കാലി സമാധാനം, ഹോർമുസ് പൂർണമായി ശാന്തമായിട്ടില്ല

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിഞായറാഴ്ച എക്സില്‍ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞു

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞുഎത്തനോള്‍ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സബ്സിഡികള്‍ നല്‍കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പരിശോധിക്കും.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

'മരുമക്കൾക്കു പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണരീതികൾ പകർന്നുനൽകണം'; സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

'മരുമക്കൾക്കു പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണരീതികൾ പകർന്നുനൽകണം'; സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിസമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം. അമ്മമാർ മരുമക്കൾക്ക് പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണ രീതികൾ പകർന്നുനൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യമായി പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് വിവാദത്തിനു കാരണം.

ഡൽഹി സമരത്തെ അധിക്ഷേപിച്ച ടി.ജി.മോഹൻദാസിന്റെ യുട്യൂബ് ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം

ഡൽഹി സമരത്തെ അധിക്ഷേപിച്ച ടി.ജി.മോഹൻദാസിന്റെ യുട്യൂബ് ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനംഡൽഹിയിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തെ അധിക്ഷേപിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്ത സംഘപരിവാർ അനുകൂലി ടി.ജി.മോഹൻദാസിനെതിരെ ബഹിഷ്‌കരണാഹ്വാനം. ഇയാളുടെ 'പത്രിക' എന്ന് പേരുള്ള യുട്യൂബ് ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആഹ്വാനം നടക്കുന്നത്.

സമരക്കാർ ബലാത്സംഗം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, വെടിവെച്ച് കൊല്ലും; വിദ്യാർഥി സമരത്തിനെതിരെ ടി.ജി.മോഹൻദാസ്

സമരക്കാർ ബലാത്സംഗം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, വെടിവെച്ച് കൊല്ലും; വിദ്യാർഥി സമരത്തിനെതിരെ ടി.ജി.മോഹൻദാസ്ഡൽഹിയിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി സമരത്തിനെതിരെ വിഷംതുപ്പി ആർഎസ്എസ് അനുകൂലി ടി.ജി.മോഹൻദാസ്. സമരത്തിനു വന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കു ബലാത്സംഗം ഇഷ്ടമാണെന്നും സമരക്കാരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുമെന്നും മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു.

E20 ജനതാ പാര്‍ട്ടി: സിജെപിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ എത്തനോള്‍ ഇന്ധന നയത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള പുതിയ ഇന്റര്‍നെറ്റ് പ്രസ്ഥാനം

E20 ജനതാ പാര്‍ട്ടി: സിജെപിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ എത്തനോള്‍ ഇന്ധന നയത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള പുതിയ ഇന്റര്‍നെറ്റ് പ്രസ്ഥാനം'E20 ജനതാ പാര്‍ട്ടി' എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഓണ്‍ലൈന്‍ കാമ്പെയ്ന്‍ E20 ഇന്ധനത്തോടൊപ്പം 100 ശതമാനം പെട്രോളും ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പെട്രോള്‍ പമ്പുകളില്‍ ഉപഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

US vs Iran: 'ട്രംപ് അടങ്ങിയോ?'; താൽക്കാലി സമാധാനം, ഹോർമുസ് പൂർണമായി ശാന്തമായിട്ടില്ല

US vs Iran: 'ട്രംപ് അടങ്ങിയോ?'; താൽക്കാലി സമാധാനം, ഹോർമുസ് പൂർണമായി ശാന്തമായിട്ടില്ലUS vs Iran: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷം താൽക്കാലിക ശാന്തതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്കും തിരിച്ചടികൾക്കും പിന്നാലെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ആക്രമണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഒമാന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും വേഗം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ശക്തമാണ്.