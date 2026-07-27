E20 ജനതാ പാര്ട്ടി: സിജെപിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ എത്തനോള് ഇന്ധന നയത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള പുതിയ ഇന്റര്നെറ്റ് പ്രസ്ഥാനം
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടിയുടെ (സിജെപി) വൈറല് ഉയര്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ E20 ഇന്ധന നയത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള മറ്റൊരു ഇന്റര്നെറ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. 'E20 ജനതാ പാര്ട്ടി' എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഓണ്ലൈന് കാമ്പെയ്ന് E20 ഇന്ധനത്തോടൊപ്പം 100 ശതമാനം പെട്രോളും ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പെട്രോള് പമ്പുകളില് ഉപഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹാന്ഡില് ഇതിനകം 27,000-ത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സിനെ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 'ഇനി എത്തനോള് വേണ്ട. ഇനി നിശബ്ദത വേണ്ട' തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ ചില പോസ്റ്റുകള്ക്കൊപ്പം. സിജെപിയെപ്പോലെ ഇന്ധന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിഷയത്തിനപ്പുറം അവരുടെ പ്രചാരണം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്കരി രാജിവയ്ക്കണമെന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എത്തനോള് കലര്ന്ന പെട്രോളിനെ എതിര്ക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാല് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ബദല് മാര്ഗം നല്കണമെന്നും E20 ജനതാ പാര്ട്ടി പറയുന്നു. വാഹനമോടിക്കുന്നവര്ക്ക് അവരുടെ വാഹനങ്ങളില് എന്ത് ഇന്ധനം ചേര്ക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാന് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
രസകരമെന്നു പറയട്ടെ CJP യുടെ പാറ്റയുടെ ചിഹ്നത്തില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ പ്രസ്ഥാനം ഞണ്ടിനെ അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 'അതെ, ഞങ്ങള് ഞണ്ടുകളാണ്! അനീതിക്കെതിരെ ഞങ്ങള് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും,' അക്കൗണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റില് പറഞ്ഞു.