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കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ ജനം കാത്തിരുന്ന അറിയിപ്പെത്തി; ഇറാന് യുദ്ധത്തിനു മുന്പുണ്ടായിരുന്ന പോലെ വാണിജ്യ എല്പിജി വിതരണം തുടരും
ഒടുവില് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ ജനം കാത്തിരുന്ന അറിയിപ്പെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇറാന് യുദ്ധത്തിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ വാണിജ്യ എല്പിജി വിതരണം തുടരും. വാണിജ്യ എല്പിജിക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള് നീക്കിയതായി കേന്ദ്രസര്ക്കാര് അറിയിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് കത്ത് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധത്തിനു മുന്പുള്ള സ്ഥിതി പുനസ്ഥാപിക്കാനും നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
അതേസമയം പാക് കരസേന മേധാവി അസിം മുനീറിനെ വധിക്കാനായി ഇസ്രായേല് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്സിയായ മൊസാദ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തല്. അമേരിക്ക- ഇറാന് സമാധാന ചര്ച്ചകള്ക്കായി സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡ് സന്ദര്ശനത്തിനിടെ വധിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടതെന്ന് ബ്രസീലിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഷോയിലാണ് പെപ്പെ എസ്കോബാര് എന്ന ബ്രസീലിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്.
അമേരിക്ക - ഇറാന് ചര്ച്ചകള്ക്കായി പാകിസ്ഥാന്റെയും ഖത്തറിന്റെയും പ്രതിനിധികള് സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിലെ ബര്ഗന്സ്റ്റോക്ക് റിസോര്ട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തില് നെതന്യാഹുവിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അസിം മുനീറിനെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പാക് പ്രതിനിധിസംഘത്തെയും വധിക്കാന് മൊസാദ് തയ്യാറെടൂത്തിരുന്നതായാണ് വെളിപ്പെടുത്തല്. എന്നാല് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരം പാക് സൈന്യത്തിന് ലഭിച്ചെന്നും എസ്കോബാര് അവകാശപ്പെട്ടു.
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ജൂണ് 22ന് അട്ടാരി അതിര്ത്തിക്ക് സമീപം അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്ത്തി ലംഘിച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റില് താഴെ സമയമാണ് വിമാനം പാക് വ്യോമാതിര്ത്തിയില് തുടര്ന്നത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വ്യോമയാന നിയന്ത്രണ ഏജന്സിയായ ഡിജിസിഎയ്ക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും അധികൃതര് ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു.