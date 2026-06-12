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ഇതുവരെ കണ്ട ഇറാന് ആയിരിക്കില്ല ഇനിയങ്ങോട്ട്; ട്രംപിന് താക്കീത് നല്കി ഇറാന്
ട്രംപിന് താക്കീത് നല്കി ഇറാന്. അമേരിക്കയുടെ അബദ്ധ തീരുമാനങ്ങള് ലോകത്തെ അവസാനം ഇല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്നും ഇറാന് പാര്ലമെന്റ് സ്പീക്കര് മുഹമ്മദ് ബാഗര് ഗാലിബാദ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. സംഘര്ഷത്തില് ആഗോള ഊര്ജ വിപണി തകരുമെന്നും ദീര്ഘകാലത്തേക്ക് പ്രതിസന്ധികള് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഗാലിബാദ് അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയത്. ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇറാന്റെ നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും റഡാര് സംവിധാനങ്ങളുമെല്ലാം തകര്ന്നുവെന്നും ഇറാന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസായ ഖാര്ക്ക് ദ്വീപ് വരും ദിവസങ്ങളില് അമേരിക്കയെ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും ഈ ദ്വീപു വഴിയാണ് ഇറാന്റെ 90% എണ്ണ കയറ്റും മതി നടക്കുന്നതൊന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
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ഹോര്മുസിന് സമീപം എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെയുണ്ടായ യുഎസ് ആക്രമണത്തില് മൂന്ന് ഇന്ത്യന് നാവികര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് മൂന്ന് ഇന്ത്യന് നാവികര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം നടന്ന ആക്രമണത്തില് അവരെ കാണാതായെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ടുകള്. കാണാതായ മൂന്ന് നാവികരും മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി സര്ബാനന്ദ സോനോവാള് പറഞ്ഞു.