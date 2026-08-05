യെമന് തീരത്ത് മിസൈല് ആക്രമണം; ഇന്ത്യന് വ്യാപാര കപ്പല് ചെങ്കടലില് മുങ്ങി
യെമന് തീരത്ത് ചെങ്കടലില് ഇന്ത്യന് പതാകയേന്തിയ വാണിജ്യ കപ്പല് അജ്ഞാത പ്രൊജക്റ്റൈലിന്റെ ആക്രമണത്തെ തുടര്ന്ന് മുങ്ങിയതായി പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥര് ചൊവ്വാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചു. യമനിലെ പ്രധാന തുറമുഖ നഗരമായ ഹൊദൈദയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തായാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഫൈസ് നൂര് ഒലിയ എന്ന കപ്പലാണ് മുങ്ങിയത്. കപ്പലിലെ 14 ജീവനക്കാരെയും വിജയകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. 'യെമന് ജലാശയത്തിന് സമീപം കപ്പലില് ഒരു പ്രൊജക്ടൈല് ഇടിച്ചു' എന്ന് ഇന്ത്യന് ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി സര്ബാനന്ദ സോനോവാള് എക്സില് എഴുതി.
നാവികരെ വെള്ളത്തില് നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെടുക്കാന് കോസ്റ്റ് ഗാര്ഡ് ടീമുകള് വേഗത്തില് പ്രതികരിച്ചു, വാണിജ്യ കപ്പലിന്റെ പൂര്ണ്ണമായ നഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ആളപായമൊന്നും ഒഴിവാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. അതേസമയം ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ഇസ്രായേല് വന്തോതില് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളില് ഒരാള് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ഇസ്രായേലിന് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ലഭിച്ച പിന്തുണയെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇസ്രായേലിന്റെ വിദേശ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോള് ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേല് ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. 'നമ്മള് കൂടുതല് സഖ്യങ്ങള് വളര്ത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ഞാന് വളരെയധികം നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്, എന്റെ സുഹൃത്ത് നരേന്ദ്രനോടൊപ്പം, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളില് ഒരാളാണ്.'-നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.