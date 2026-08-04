  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Pakistan Media Digital Censorship POK election Unrest Al jazeera Ban
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 4 August 2026 (12:38 IST)

പിഒകെയിൽ 80 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, വാർത്ത മറയ്ക്കാനായി അൽജസീറയെ വിലക്കി, ഡിജിറ്റൽ സെൻസർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തി പാകിസ്ഥാൻ

പിഒകെയിലെ ജനകീയപ്രതിഷേധങ്ങളെ സുരക്ഷാസേന അടിച്ചമര്‍ത്തുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.

Pak Occupied Kashmir
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (12:48 IST)
google-news
പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര കലാപം രൂക്ഷമായതോടെ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് കനത്ത സെന്‍സര്‍ഷിപ്പുമായി പാക് ഭരണകൂടം. രാജ്യാന്തര വാര്‍ത്താസ്ഥാപനമായ അല്‍ ജസീറ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് പാകിസ്ഥാന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.  പിഒകെയിലെ ജനകീയപ്രതിഷേധങ്ങളെ സുരക്ഷാസേന അടിച്ചമര്‍ത്തുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
 
ഓഗസ്റ്റ് 10 വരെയായാണ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ജൂണ്‍ മാസം മുതല്‍ ആരംഭിച്ച വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലും ആക്രമണങ്ങളിലുമായി ഇതുവരെ 80ല്‍ അധികം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായ വിവരം. ഇതില്‍ തന്നെ 43 പേര്‍ ജൂലൈ 27ന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അല്‍ ജസീറ പക്ഷപാതപരമായ വിവരങ്ങളാണ് നല്‍കുന്നതെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ആരോപണം.
 
 അതേസമയം മേഖലയില്‍ 50 ദിവസത്തിലേറെയാണ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ച നിലയിലാണ്. മുസഫറാബാദില്‍ ജനങ്ങള്‍ വോട്ട് ബഹിഷ്‌കരിച്ചതായും വിപണികളും പൊതുഗതാഗതവും പൂര്‍ണമായി സ്തംഭിച്ചതായി അല്‍ ജസീറ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. നേരത്തെ ജൂലൈ മാസത്തില്‍ ചില യൂട്യൂബ് ചാനലുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു.ALSO READ: ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ശത്രുക്കള്‍: പിഒകെ പ്രതിഷേധക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെ ന്യായീകരിച്ച പാക് പ്രതിരോധമന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
നടി തൃഷയ്ക്കെതിരെ വിവാദപരാമർശം, ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ കസ്റ്റഡിയിൽ

Glassgow Commonwealth Games : കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ കൊടിയിറങ്ങി, മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലാമത്

Glassgow Commonwealth Games : കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ കൊടിയിറങ്ങി, മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലാമത്13 സ്വര്‍ണവും 17 വെള്ളിയും 9 വെങ്കലവുമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഭരണം തകര്‍ന്നു, കോക്രോച്ചുകള്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന്‍ കഴിയും: പാകിസ്ഥാന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വി

ഭരണം തകര്‍ന്നു, കോക്രോച്ചുകള്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന്‍ കഴിയും: പാകിസ്ഥാന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വിസാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന്‍ ഇനി അതിന് കഴിയില്ലെന്നും രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വി വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. കരസേനാ മേധാവി ഫീല്‍ഡ് മാര്‍ഷല്‍ സയ്യിദ് അസിം മുനീറിന്റെ അടുത്തയാളായി അറിയപ്പെടുന്ന നഖ്വി പാകിസ്ഥാന്റെ കോക്രോച്ചുകള്‍ ഒന്നിച്ചാല്‍ രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു.

രാത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ലൈവ് വരുന്ന പോലെയാണൊ ലീവ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്, എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർക്കെതിരെ വിമർശനം

രാത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ലൈവ് വരുന്ന പോലെയാണൊ ലീവ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്, എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർക്കെതിരെ വിമർശനംസംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴ പരിഗണിച്ച് 12 ജില്ലകളിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

അയല്‍ക്കാരില്ലാത്തതാണോ ഈ രാജ്യങ്ങളില്‍ സമാധാനത്തിന് കാരണം; മറ്റുരാജ്യങ്ങളുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടാത്ത രാജ്യങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

അയല്‍ക്കാരില്ലാത്തതാണോ ഈ രാജ്യങ്ങളില്‍ സമാധാനത്തിന് കാരണം; മറ്റുരാജ്യങ്ങളുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടാത്ത രാജ്യങ്ങള്‍ ഇവയാണ്ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കര അതിര്‍ത്തികളില്ല. അയല്‍രാജ്യങ്ങള്‍ നേരിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നില്ല.അവയേവയെന്ന് നോക്കാം.

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ വിർച്വൽ ക്യൂ, മണിക്കൂറിൽ 300 പേർക്ക് ദർശനം, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ വിർച്വൽ ക്യൂ, മണിക്കൂറിൽ 300 പേർക്ക് ദർശനം, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയുംവെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂവിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം ചെയര്‍മാന്‍ എ വി ഗോപിനാഥ് നിര്‍വഹിക്കും.

രാജ്യത്തുടനീളം വെള്ളപ്പൊക്കം നാശം വിതയ്ക്കുന്നു; അസമില്‍ മരണസംഖ്യ 87 ആയി, കേരളത്തില്‍ 15

രാജ്യത്തുടനീളം വെള്ളപ്പൊക്കം നാശം വിതയ്ക്കുന്നു; അസമില്‍ മരണസംഖ്യ 87 ആയി, കേരളത്തില്‍ 15ചരൈഡിയോ, ശിവസാഗര്‍, ധേമാജി, ഗോലാഘട്ട്, ബിശ്വനാഥ്, ജോര്‍ഹട്ട്, ലഖിംപൂര്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ഏഴ് ജില്ലകള്‍ ഇപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ വലയുകയാണ്. ജോര്‍ഹട്ട്, ഇനുന്‍ഡ് ലക്ഷ്മിപൂര്‍, എര്‍ ധന്‍സിരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ 380 ഗ്രാമങ്ങളും 14,230.148 ഹെക്ടര്‍ കൃഷിഭൂമിയും വെള്ളത്തിലാണ്.

ജനങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റം വേണം, ബിജെപി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്റെ മണ്ഡലം പോലും നഷ്ടമായി, പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ വിജയത്തില്‍ കേജ്രിവാള്‍

ജനങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റം വേണം, ബിജെപി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്റെ മണ്ഡലം പോലും നഷ്ടമായി, പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ വിജയത്തില്‍ കേജ്രിവാള്‍മാറ്റത്തിനായുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും ബിജെപിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷന്റെ മണ്ഡലം പോലും ബിജെപിക്ക് നഷ്ടമായെന്നും കേജ്രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

ഉത്തരമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ?, സഭയിലെത്താതെ അമിത് ഷാ, പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷം

ഉത്തരമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ?, സഭയിലെത്താതെ അമിത് ഷാ, പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷംപരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് തടയുന്നതിനുള്ള ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെ പ്രതികൂട്ടില്‍ നിര്‍ത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപണങ്ങള്‍ കടുപ്പിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കിയത്.