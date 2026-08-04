ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ഇസ്രായേല് വന്തോതില് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു, അവര് നമ്മളെ ഭ്രാന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്നു: ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു
ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ഇസ്രായേല് വന്തോതില് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളില് ഒരാള് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ഇസ്രായേലിന് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ലഭിച്ച പിന്തുണയെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇസ്രായേലിന്റെ വിദേശ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോള് ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേല് ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. 'നമ്മള് കൂടുതല് സഖ്യങ്ങള് വളര്ത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ഞാന് വളരെയധികം നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്, എന്റെ സുഹൃത്ത് നരേന്ദ്രനോടൊപ്പം, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളില് ഒരാളാണ്.'-നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
'ഇന്ത്യ എന്ന വലിയ ശക്തിയുമായി ഞങ്ങള്ക്ക് അതുല്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. ഇന്ത്യയില് ഇസ്രായേലിന് പിന്തുണയുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഞങ്ങള് നിയമവിരുദ്ധവല്ക്കരണം നേരിടുന്നു - പക്ഷേ ഇന്ത്യയില് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ത്യയില് ഇസ്രായേലിനോട് തികച്ചും ഭ്രാന്തമായ സ്നേഹമുണ്ട്, ശരിക്കും ഭ്രാന്താണ്. മറ്റെവിടെയുള്ളതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഇന്ത്യയില് നിന്നാണ് കൂടുതല് അനുയായികള് ഉള്ളതെന്ന് ഞാന് കരുതുന്നു.'-നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യാപാരം, നവീകരണം എന്നിവയുള്പ്പെടെ നിരവധി തന്ത്രപരമായ മേഖലകളില് ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്ശങ്ങള്.