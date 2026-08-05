വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
ഇന്ന് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വടക്കുകിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കനത്ത മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. ആഗസ്റ്റ് 4 ലെ ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) പുറത്തിറക്കിയ ബുള്ളറ്റിനില് അസമിലെയും മേഘാലയയിലെയും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് കനത്ത മഴയോ അതിശക്തമായ മഴയോ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉത്തര്പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ബീഹാര്, ഒഡീഷ, മധ്യ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവയുള്പ്പെടെ വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെയും മധ്യ ഇന്ത്യയുടെയും ചില ഭാഗങ്ങളില് സമാനമായ ശക്തമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ആസാമിലും മേഘാലയയിലും ഏറ്റവും ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറ്, ഉത്തര്പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് കനത്ത മഴ ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
ഹരിയാന, ചണ്ഡീഗഡ്, ഡല്ഹി, പഞ്ചാബ്, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീര് എന്നിവിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കിഴക്കന് ഇന്ത്യയില്, ബീഹാര്, ഒഡീഷ, ജാര്ഖണ്ഡ്, ഗംഗാതീര പശ്ചിമ ബംഗാള്, ഉപ-ഹിമാലയന് പശ്ചിമ ബംഗാള്, സിക്കിം എന്നിവ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് ഉള്പ്പെടുന്നു. കിഴക്കന് ഇന്ത്യയില്, ബീഹാര്, ഒഡീഷ, ജാര്ഖണ്ഡ്, ഗംഗാതീര പശ്ചിമ ബംഗാള്, ഉപ-ഹിമാലയന് പശ്ചിമ ബംഗാള്, സിക്കിം എന്നിവ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് ഉള്പ്പെടുന്നു.
കേരളം, ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള്, കര്ണാടക, തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന എന്നിവയുള്പ്പെടെ തെക്കന് ഭാഗങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ഇടിമിന്നലും ശക്തമായ കാറ്റും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹരിയാനയുടെ വടക്ക്, രാജസ്ഥാന്റെ വടക്ക്, ഉത്തര്പ്രദേശിന്റെ തെക്ക്, ബീഹാറിന്റെ വടക്ക്, അസമിന്റെ വടക്ക് ഭാഗങ്ങളിലും ഒന്നിലധികം ചുഴലിക്കാറ്റ് വൃത്തങ്ങള് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ പടിഞ്ഞാറന്-മധ്യഭാഗത്തും ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ തീരപ്രദേശത്തും മറ്റൊരു ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.