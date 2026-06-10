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ഹോര്മൂസില് യുഎസ് അപ്പാച്ചെ ഹെലിക്കോപ്റ്ററിനെ വെടിവെച്ചിട്ട് ഇറാന്; തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം പട്രോളിംഗ് നടത്തുകയായിരുന്ന യുഎസ് ആര്മി അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്റര് വെടിവെച്ചിട്ട് ഇറാന്. പിന്നാലെ അമേരിക്ക തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഇറാനിയന് സൈന്യമാണ് ഹെലികോപ്റ്റര് വെടിവച്ചിട്ടതെന്ന് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇതുവരെ പരസ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
തന്ത്രപരമായി നിര്ണായകമായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് ഇറാനിയന് സൈന്യം ഒരു യുഎസ് അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്റര് വീഴ്ത്തിയതായി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര് തന്നോട് പറഞ്ഞതായി ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില് പറഞ്ഞു. അതിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും സുരക്ഷിതരായി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പൈലറ്റുമാര് സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ട്രംപ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആക്രമണത്തിന് അമേരിക്കയുടെ പ്രതികരണം ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്ച്ചെ 3 മണിയോടെ ഒമാന് തീരത്തിന് സമീപമാണ് ഒരു എഎച്ച് -64 അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്റര് തകര്ന്നതായി യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് പറഞ്ഞു.