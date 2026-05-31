ഉപരോധം ലംഘിച്ചു, ഇറാനിലേക്ക് നീങ്ങിയ ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം
യുഎസ് നാവികസേന ഉപരോധം ലംഘിച്ച് ഇറാനിലെ തുറമുഖത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാന് ശ്രമിച്ച ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ അമേരിക്കന് മിസൈല് ആക്രമണം. ഗാംബിയന് പതാക വഹിച്ച ലിയാന് സ്റ്റാര് എന്ന ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയാണ് ഗള്ഫ് ഓഫ് ഒമാനില് വെച്ച് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് അറിയിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാതിര്ത്തിയിലൂടെ ഇറാനിയന് തുറമുഖത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്ന കപ്പലിന്റെ എഞ്ചിന് റൂമിലാണ് മിസൈല് പതിച്ചത്.
സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുന്പ് കപ്പലിന് ഇരുപതിലധികം തവണ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നുവെന്ന് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനിയന് തുറമുഖങ്ങള്ക്ക് മേല് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപരോധം ലംഘിക്കരുത് എന്ന നിര്ദേശങ്ങള് കപ്പല് അധികൃതര് ആവര്ത്തിച്ച് അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു. ഉപരോധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഇറാനിലേക്ക് നീങ്ങിയ 6 കപ്പലുകളാണ് യുഎസ് സൈന്യം തടഞ്ഞത്. ഇതിനോടകം ഏകദേശം 116 ലധികം കപ്പലുകളാണ് യുഎസ് സൈന്യം വഴിമാറ്റിവിട്ടത്.
വടക്കന് കേരളത്തിലെ നാല് ജില്ലകളില് ഒരേസമയം റെയ്ഡുകള്: എന്ഐഎ സ്ഫോടകവസ്തു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്സി (എന്ഐഎ) തങ്ങളുടെ സ്ഫോടകവസ്തു വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കാസര്ഗോഡ്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളില് ഏകോപിത റെയ്ഡുകള് ആരംഭിച്ചു. വടക്കന് കേരളത്തില് ഉടനീളം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന നിയമവിരുദ്ധ സ്ഫോടകവസ്തു സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വന് പരിശോധന.