മണ്ഡലപുനർനിർണയ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തമിഴ്നാടിനോടുള്ള വഞ്ചന, ഡിഎംകെ ഉൾപ്പടെയുള്ള പാർട്ടികൾക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയം നടപ്പിലാക്കുമ്പോള് തമിഴ്നാടിന്റെ പാര്ലമെന്റ് പ്രാതിനിധ്യം തന്നെ കുത്തനെ കുറയും.
പാര്ലമെന്റില് വരാനിരിക്കുന്ന മണ്ഡല പുനര്നിര്ണ്ണയ ബില്ലിനെ (Delimitation Bill) പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന കടുത്ത ദ്രോഹവും വഞ്ചനയുമാകുമെന്ന് ഡിഎംകെ ഉള്പ്പെടുന്ന തമിഴ് രാഷ്ട്രീയപാര്ട്ടികള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യവും സ്വാധീനവും തകര്ക്കാനുള്ള ബി.ജെ.പി-ആര്.എസ്.എസ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഗൂഢാലോചനയാണ് നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്നും ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു പാര്ട്ടിയും വീരകട്ടബൊമ്മനെ പിന്നില് നിന്നും ചതിച്ച എട്ടപ്പന് തുല്യരായിരിക്കുമെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാട് സന്ദര്ശനത്തിനിടെ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കവേയാണ് കോണ്ഗ്രസ് മുന്നണി പങ്കാളിയായ ഡി.എം.കെ (DMK) ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രാദേശിക, ദേശീയ പാര്ട്ടികളോടും ബില്ലിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിര്ത്തു തോല്പ്പിക്കാന് രാഹുല് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയം നടപ്പിലാക്കുമ്പോള് തമിഴ്നാടിന്റെ പാര്ലമെന്റ് പ്രാതിനിധ്യം തന്നെ കുത്തനെ കുറയും. ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുമെന്നും രാഹുല് പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാവി അപകടത്തിലാക്കി ബിജെപിക്കും ആര്എസ്എസിനും സഹായം നല്കുന്നവര് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എട്ടപ്പന്മാരാണെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയത്. നില്ലില് തങ്ങളെ താല്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാല് മൃദുസമീപനം സ്വീകരിക്കാമെന്ന രീതിയില് ഡിഎംകെ നീങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് രാഹുല് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയപാര്ട്ടികള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയത്.