വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയല്ല, ചെയ്തതിനെല്ലാമുള്ള മാപ്പപേക്ഷയാണ് :പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി
അഴിമതിയിലും കെടുകാര്യസ്ഥതയിലും മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാട്ടിലെ എക്സാം വ്യവസ്ഥയില് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് മുന്നില് മാപ്പ് പറയേണ്ടതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ക്ഷമയല്ല വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് വേണ്ടത്. അഴിമതിയില് മുങ്ങിയ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയതില് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മാപ്പ് പറയേണ്ടത്. നീറ്റ് പരീക്ഷയെ തുടര്ന്ന് വിദ്യാര്ഥികള് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടും ഒരൊറ്റ വിദ്യാര്ഥിയുടെ കുടുംബത്തെ പോലും കാണാന് പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
ചോദ്യപേപ്പറുകള് ചോരുന്നു. പരീക്ഷകള് മാറ്റിവെയ്ക്കപ്പെടുന്നു. വര്ഷങ്ങളായുള്ള വിദ്യാര്ഥികളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇല്ലാതെയാകുന്നത്. ഇത്രയും ദ്രോഹം വിദ്യാര്ഥികളോട് ചെയ്തിട്ടും അവര്ക്ക് മാപ്പ് നല്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഔദാര്യമോ മാപ്പോ ആവശ്യമില്ല; മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയ്ക്ക് പരസ്യമായ മാപ്പപേക്ഷയാണ് അവര് അര്ഹിക്കുന്നത്, രാഹുല് ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട്ടില് നീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിദ്യാര്ഥികളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദര്ശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ വിമര്ശനം.
നേരത്തെ നീറ്റ് പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അധിക്ഷേപിച്ച വിദ്യാര്ഥിനിക്കെതിരെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് സൈബര് ആക്രമണവും പിന്നാലെ എഫ്ഐആര് ചുമത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാര്ഥി രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ വിദ്യാർഥികളോട് താൻ ക്ഷമിച്ചെന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം തനിക്ക് കൾച്ചറൽ ഷോക്ക് സമ്മാനിച്ചെന്നും മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു.