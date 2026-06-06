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ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച ഇറാനിയന് ഡ്രോണുകള് വെടിവച്ചിട്ട് യുഎസ് സൈന്യം
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച നാല് ഇറാനിയന് ഡ്രോണുകള് വെടിവച്ചിട്ടതായും തുടര്ന്ന് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ചില തീരദേശ നിരീക്ഷണ റഡാര് സൈറ്റുകള് ആക്രമിച്ചതായും യുഎസ് സൈന്യം അറിയിച്ചു. യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് വെള്ളിയാഴ്ച സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഈ ആഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തില്, ഇറാനിയന് ഡ്രോണുകള് കുവൈറ്റിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളത്തിലെ ഒരു പാസഞ്ചര് ടെര്മിനലിന് കനത്ത നാശനഷ്ടം വരുത്തിയിരുന്നു. ഒരാള് കൊല്ലപ്പെടുകയും ഡസന് കണക്കിന് പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും വ്യോമതാവളം താല്ക്കാലികമായി അടച്ചിടുകയും ചെയ്തു. വെടിനിര്ത്തല് തകരുമെന്ന പുതിയ ആശങ്കകള് ആക്രമണങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സംഘര്ഷം വിജയകരമായി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പാതയിലാണ് തന്റെ ഭരണകൂടമെന്ന് ട്രംപ് ഈ ആഴ്ചയും ആവര്ത്തിച്ചു.
വാഷിംഗ്ടണില് യുഎസ് മധ്യസ്ഥതയില് നടന്ന ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷം ലെബനന് സര്ക്കാരും ഇസ്രായേലും ഈ ആഴ്ച സമ്മതിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വെടിനിര്ത്തലിനെ ട്രംപ് പ്രശംസിച്ചു. ഇറാന് പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുള്ള തീവ്രവാദി സംഘം കരാര് നിരസിച്ചതും ഇരുപക്ഷവും പുതിയ ആക്രമണങ്ങള് ആരംഭിച്ചതും അവഗണിച്ചാണ് ഇത്.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.