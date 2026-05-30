ഹോര്മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന് കപ്പലുകള് ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം
ഫെബ്രുവരി 28 ന് ഇറാന് യുദ്ധത്തില് പ്രവേശിച്ചതോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിര്ണായകമായ എണ്ണ പാതകളിലൊന്നായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടു. ഇറാനും ഒമാനും ഇടയിലുള്ള ഇടുങ്ങിയ പാത ആഗോള എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക വിതരണത്തിന്റെ ഏകദേശം 20 ശതമാനവും വഹിക്കുന്നു. ഈ തടസ്സം ഊര്ജ്ജ വിപണികളെ പിടിച്ചുലച്ചു. ഇന്ധന വില ഉയര്ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള് അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്ത്താന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഒരു മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തില് സംസാരിക്കവേ, സംഘര്ഷഭരിതമായ ജലപാതയിലൂടെയുള്ള കപ്പല് നീക്കങ്ങള് ഇന്ത്യ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നിരുന്നാലും അവര് പ്രവര്ത്തന വിശദാംശങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല.
നിലവില് ഇന്ത്യന് പതാകയുള്ള 13 കപ്പലുകള് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് ഉണ്ട്. ഇതില് ഒരു എല്പിജി ടാങ്കര്, അഞ്ച് ക്രൂഡ് ഓയില് ടാങ്കറുകള്, ഒരു കെമിക്കല് അല്ലെങ്കില് ഉല്പ്പന്ന ടാങ്കര്, മൂന്ന് കണ്ടെയ്നര് കപ്പലുകള്, രണ്ട് ബള്ക്ക് കാരിയറുകള്, ഒരു ഡ്രെഡ്ജര് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്നു. അപകടസാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇന്ത്യ ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള സമുദ്ര ഗതാഗതം തുടര്ന്നു. കടലിടുക്ക് കടന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല് കപ്പലുകള് സഞ്ചരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില് ഒന്നായി തുടരുന്നു.