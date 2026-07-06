  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Ayatollah Ali khamenei Funerel Tehran protests
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (14:28 IST)

പൊറുക്കാനാവില്ല, അധികനാൾ ലോകത്തുണ്ടാകരുത്: ഖമനേയിയുടെ അന്ത്യോപചാര ചടങ്ങിൽ ട്രംപിനും നെതന്യാഹുവിനുമെതിരെ ഇറാനിയൻ ജനത

Ayatollah Sayyed Ali Khamenei funeral : Photo : Social Media
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (14:28 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (14:22 IST)
google-news
നാല് ദശകത്തോളം ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവെന്ന പദവിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിക്ക് അന്ത്യോപചാരം അര്‍പ്പിച്ച് പതിനായിരങ്ങള്‍. കറുപ്പ് വസ്ത്രവും ഇറാനിയന്‍ പതാകയും പുതച്ചെത്തിയ ജനങ്ങള്‍ ഖമനേയിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിപിടിച്ചാണ് തങ്ങളുടെ നേതാവിന് വിടപറഞ്ഞത്.
 
ഇറാന്റെ ഉന്നത നേതൃത്വമെല്ലാവരും തന്നെ ചടങ്ങിലുണ്ട്. അതിനാല്‍ തന്നെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനും ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിനും എതിരെ കൊലവിളികളും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇരുവരെയും കൊലപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി പ്ലക്കാര്‍ഡുകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ചടങ്ങില്‍ ഉയര്‍ന്നു.
 
ടെഹ്‌റാനിലെ ഗ്രാന്‍ഡ് മൊസല്ല പ്രാര്‍ഥന സമുച്ചയത്തിലാണ് ചടങ്ങുകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്‍ രാത്രി 8 മണിക്കാരംഭിക്കുന്ന പ്രാര്‍ഥന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ തലേന്ന് അര്‍ധരാത്രിയിലും എത്തികൊണ്ടിരുന്നു.ഇറാന്റെ പതാകയും പ്രതികാരത്തിന്റെ അടയാളമായ ചുവന്ന പതാകകളും ജനങ്ങള്‍ കയ്യിലേന്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തു എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകള്‍ പ്രാര്‍ഥനാ സമുച്ചയത്തിനരികില്‍ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
അതേസമയം ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവും ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ മകനുമായ മുജ്തബ ഖമനേയി സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തില്ല. ഇസ്രായേല്‍ ഭീഷണിയുള്ളതിനാലാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നാണ് സൂചന. ഫെബ്രുവരി 28നായിരുന്നു യുഎസ്- ഇസ്രായേല്‍ സംയുക്താക്രമണത്തില്‍ ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 14 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഖമനേയിയുടെ പേരമകള്‍ അടക്കം 4 കുടുംബാംഗങ്ങളും ഖമനേയിക്കൊപ്പം കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.ALSO READ: ഖമേനിയുടെ ശവസംസ്‌കാരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാന്‍ യുഎസ് രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു; ഇന്ത്യയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ടെഹ്റാന്‍
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനംഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിമര്‍ശനം.

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്‍ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്‍

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്‍ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്‍ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ അയവുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ അസംസ്‌കൃത വില ഇടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിലകുറച്ചത്.

അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതിഅമേരിക്കന്‍ മണ്ണില്‍ ജനിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ വംശജരല്ലാത്തവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് സ്വതസിദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന പൗരത്വ അവകാശം റദ്ദാക്കാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!നേരത്തെ അറിയിച്ച വൈകീട്ട് 6 മുതല്‍ 12 വരെ മാത്രമല്ല അതിന് മുന്‍പും പിന്‍പുമെല്ലാം പല തവണ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നുണ്ട്.

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കും

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുംപ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ മെറിറ്റ് ക്വാട്ടയിലെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ അലോട്ട്മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് ജൂണ്‍ 29 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പ്രവേശനം ജൂലൈ 3 ന് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ നടക്കും.

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് സേവന ഫീസ് ഇറാന്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു; സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കും

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് സേവന ഫീസ് ഇറാന്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു; സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുംഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകള്‍ക്ക് പുതിയ സേവന ഫീസ് ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ടെഹ്റാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ചൈനയിലെ ഇറാന്‍ അംബാസഡര്‍ ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. അതേസമയം സമീപകാല സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഇറാനെ പിന്തുണച്ച രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

ഖമേനിയുടെ ശവസംസ്‌കാരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാന്‍ യുഎസ് രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു; ഇന്ത്യയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ടെഹ്റാന്‍

ഖമേനിയുടെ ശവസംസ്‌കാരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാന്‍ യുഎസ് രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു; ഇന്ത്യയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ടെഹ്റാന്‍മുന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് അലി ഖമേനിയുടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുത്തതിന് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാന്‍ എംബസി ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിനും ജനങ്ങള്‍ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തമായ അടയാളമാണിതെന്ന് എംബസി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു.

E20 പെട്രോളിനെതിരെ പ്രതികരണം; മൈലേജ് കുറയുന്നുവെന്ന് 66% പേര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി സര്‍വേ

E20 പെട്രോളിനെതിരെ പ്രതികരണം; മൈലേജ് കുറയുന്നുവെന്ന് 66% പേര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി സര്‍വേപെട്രോളിയം മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ E20 പെട്രോള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെ വിമര്‍ശിച്ചു. 42% പേര്‍ ഇതിനെ 'വിനാശകരം' എന്ന് വിളിച്ചു. പ്രതികരിച്ചവരില്‍ 13% പേര്‍ മാത്രമാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടിക്ക് അനുകൂലമായ മറുപടി നല്‍കിയത്.

അമേരിക്കയല്ലാതെ ഇസ്രയേലിന് മറ്റൊരു സഖ്യകക്ഷിയില്ലെന്ന് ജെഡി വാന്‍സ്; 140 കോടി ജനങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് നെതന്യാഹു

അമേരിക്കയല്ലാതെ ഇസ്രയേലിന് മറ്റൊരു സഖ്യകക്ഷിയില്ലെന്ന് ജെഡി വാന്‍സ്; 140 കോടി ജനങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് നെതന്യാഹുഅമേരിക്കയല്ലാതെ മറ്റൊരു ശക്തമായ സഖ്യകക്ഷി ഇസ്രയേലിന് ഇല്ലെന്ന ജെഡി വാന്‍സിന്റെ പ്രസ്താവനയെ അദ്ദേഹം എതിര്‍ത്തു. ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നെതന്യാഹു ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

പ്രണയം തകർന്നത് പകയായി, 13 കാരിയെ സഹപാഠികൾ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതി വ്യാജം

പ്രണയം തകർന്നത് പകയായി, 13 കാരിയെ സഹപാഠികൾ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതി വ്യാജംവൈദ്യപരിശോധനയില്‍ പെണ്‍കുട്ടി ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയായിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് പെണ്‍കുട്ടി മൊഴിമാറ്റുകയും പീഡനം നടന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തത്.