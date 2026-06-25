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  4. Brazilian journalist alleges Mossad planned to assassinate pakistan army chief Asim Munir
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (10:55 IST)

നെതന്യാഹു ഉത്തരവിട്ടു, അസിം മുനീറിനെ വധിക്കാൻ മൊസാദ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ

Asim Munir, Mossad, Pak Army, Netanyahu, International News, Pak Army chief
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (10:55 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (10:57 IST)
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പാക് കരസേന മേധാവി അസിം മുനീറിനെ വധിക്കാനായി ഇസ്രായേല്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സിയായ മൊസാദ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തല്‍. അമേരിക്ക- ഇറാന്‍ സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ വധിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടതെന്ന് ബ്രസീലിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഷോയിലാണ് പെപ്പെ എസ്‌കോബാര്‍ എന്ന ബ്രസീലിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.
 
അമേരിക്ക - ഇറാന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി പാകിസ്ഥാന്റെയും ഖത്തറിന്റെയും പ്രതിനിധികള്‍ സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡിലെ ബര്‍ഗന്‍സ്റ്റോക്ക് റിസോര്‍ട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അസിം മുനീറിനെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പാക് പ്രതിനിധിസംഘത്തെയും വധിക്കാന്‍ മൊസാദ് തയ്യാറെടൂത്തിരുന്നതായാണ് വെളിപ്പെടുത്തല്‍. എന്നാല്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരം പാക് സൈന്യത്തിന് ലഭിച്ചെന്നും എസ്‌കോബാര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.
 
 പ്രതിനിധിസംഘത്തെ തൊട്ടാല്‍ ഭൂപടത്തില്‍ നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ പറഞ്ഞതായാണ് എസ്‌കോബാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. എന്നാല്‍ ഈ വാര്‍ത്തകളെ പാക് അധികൃതര്‍ പൂര്‍ണമായും തള്ളി. ഒരു പാക് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.ALSO READ: വെടിനിർത്തൽ കരാർ വന്ന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം, തെക്കൻ ലെബനനിൽ വൻ ആക്രമണവുമായി ഇസ്രായേൽ, 5 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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