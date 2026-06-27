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US - Iran Conflict : വെടിനിര്ത്തല് ലംഘിച്ച് യുഎസ് കപ്പലിന് നേരെ ഇറാന്റെ ഡ്രോണ് ആക്രമണം, പ്രത്യാക്രമണവുമായി അമേരിക്ക, പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതിയില്
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ സിംഗപ്പൂർ കപ്പലിന് നേരെ ഇറാനിന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം. വെടിനിർത്തൽ ലംഘനമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാനിലെ മിസൈൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്ത് യുഎസ് സൈന്യം.
ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണക്കടത്തു പാതയായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് (Strait of Hormuz) യുഎസും ഇറാനും തമ്മില് മാസങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന യുദ്ധത്തിന് വിരാമമിടാന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ച താല്ക്കാലിക വെടിനിര്ത്തല് കരാര് തകര്ന്നു. ഒമാന് തീരത്ത് വെച്ച് സിംഗപ്പൂര് പതാകയേന്തിയ 'എവര് ലൗലി' എന്ന വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ ഇറാന് നാല് ഡ്രോണുകള് ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മേഖലയിലെ സമാധാനം തകര്ന്നത്. ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തില് കപ്പലിന് കേടുപാടുണ്ടായതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ഒരു ഡ്രോണ് കപ്പലില് പതിച്ചെന്നും മറ്റ് 3 ഡ്രോണുകള് തകര്ന്നെന്നും ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില് കുറിച്ചു.
ഇറാനിന്റെ ഈ നടപടിയെ 'വിഡ്ഢിത്തം നിറഞ്ഞ വെടിനിര്ത്തല് ലംഘനം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ് ഭരണകൂടം മണിക്കൂറുകള്ക്കകമാണ് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയത്. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യന് മേഖല വീണ്ടും വന് യുദ്ധഭീതിയുടെ നിഴലിലായിരിക്കുകയാണ്. ഇറാന്റെ ഡ്രോണ് നിര്മാണകേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെയാണ് യുഎസ് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്.
കടലിടുക്കില് സംഭവിച്ചതെന്ത്? ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്
The Islamic Republic of Iran shot at least four One Way Attack Drones at Ships transversing the Strait of Hormuz. One of the Drones solidly hit the upper deck of a large and very expensive Cargo Carrying Ship. Damage was done, but the Ship was able to proceed on its way. We… pic.twitter.com/ljvgQZb4b7— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 26, 2026
സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയും വൈറ്റ് ഹൗസ് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെയുമാണ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഇറാനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്.
'ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോയ വലിയൊരു ചരക്കുകപ്പലിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാന് നാല് ഘാതക ഡ്രോണുകള് അയച്ചു. ഇതില് മൂന്ന് ഡ്രോണുകള് യുഎസ് പ്രതിരോധ സംവിധാനം വെടിവെച്ചിട്ടു. എന്നാല് നാലാമത്തെ ഡ്രോണ് കോടികള് വിലമതിക്കുന്ന കപ്പലിന്റെ മുകള്ത്തട്ടില് ഇടിച്ചെന്നും കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കയുടെ തിരിച്ചടി.
ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷന്സും (UKMTO) ഒമാന് തീരത്തുണ്ടായ പ്രൊജക്ടൈല് ആക്രമണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പലിലെ ജീവനക്കാര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം: റൂട്ടുകളെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്ക്കം
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡില് നടന്ന ചര്ച്ചകള്ക്കൊടുവില് യുഎസും ഇറാനും 60 ദിവസത്തെ താല്ക്കാലിക വെടിനിര്ത്തല് കരാറിലെത്തിയത് (MoU). മാസങ്ങളായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പലുകള്ക്കായി സൗജന്യമായി തുറന്നുകൊടുക്കാന് ഇറാന് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്ന്ന് യുണൈറ്റഡ് നേഷന്സിന്റെ (UN) ഐഎംഒ ഏജന്സി കുടുങ്ങിക്കിടന്ന കപ്പലുകളെ ഒമാന് തീരത്തോട് ചേര്ന്നുള്ള തെക്കന് ഇടനാഴിയിലൂടെ പുറത്തെത്തിക്കാന് ആരംഭിച്ചു.
എന്നാല്, ഈ പാതയ്ക്കെതിരെ ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ്സ് (IRGC) കടുത്ത നിലപാടെടുത്തു. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ പൂര്ണ്ണ നിയന്ത്രണം ഇറാന്റെ നിയമങ്ങള്ക്ക് വിധേയമായി മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും, ടെഹ്റാന് അംഗീകരിച്ച റൂട്ടുകളിലൂടെയല്ലാതെ മറ്റ് റൂട്ടുകളിലൂടെ (ഒമാന് പാത വഴി) പോകുന്ന കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് തങ്ങള് ഉത്തരവാദികളല്ലെന്നും ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. തങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സര്വീസ് നടത്തിയ കപ്പലിനെയാണ് ഇറാന് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണ് ഇറാന്റെ വിശദീകരണം.
അതിശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണവുമായി അമേരിക്ക; തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാനും
ഇറാനിന്റെ ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് (CENTCOM) ഇറാനിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെ അതിശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. തെക്കന് ഇറാന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളായ സിറിക് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇറാന്റെ മിസൈല്-ഡ്രോണ് സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളും തീരദേശ റഡാര് സംവിധാനങ്ങളും തകര്ത്തതായി പെന്റഗണ് അറിയിച്ചു.
എന്നാല് അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, തങ്ങള് മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങള്ക്ക് നേരെ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ്സ് (IRGC) പ്രഖ്യാപിച്ചു. തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താല് കനത്ത വില നല്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇറാന്റെ പാര്ലമെന്ററി സുരക്ഷാ സമിതി അധ്യക്ഷന് ഇബ്രാഹിം അസീസി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.ALSO READ: ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണാവായുധം ഉണ്ടാക്കില്ല, ഇസ്രായേൽ ഉള്ളതുവരെ അനുവദിക്കില്ല : ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു