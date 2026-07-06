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ഖമേനിയുടെ ശവസംസ്കാരം ബഹിഷ്കരിക്കാന് യുഎസ് രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു; ഇന്ത്യയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ടെഹ്റാന്
മുന് പരമോന്നത നേതാവ് അലി ഖമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളില് പങ്കെടുത്തതിന് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാന് എംബസി ഇന്ത്യന് സര്ക്കാരിനും ജനങ്ങള്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തമായ അടയാളമാണിതെന്ന് എംബസി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ഖമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കുന്നതില് നിന്ന് രാജ്യങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താന് അമേരിക്ക നയതന്ത്ര ശ്രമം ആരംഭിച്ചതായി ഇറാനിലെ തസ്നിം വാര്ത്താ ഏജന്സി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണിത്. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്ക്കോ റൂബിയോയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അമേരിക്കന് അംബാസഡര്മാരും ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിന് ഒരു ആഴ്ച മുമ്പ് വിദേശ സര്ക്കാരുകളെ ബന്ധപ്പെടുകയും പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
ഫെബ്രുവരി 28 ന് നടന്ന യുഎസ്-ഇസ്രായേല് വ്യോമാക്രമണത്തില് ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇത് പശ്ചിമേഷ്യയിലുടനീളം പുതിയ സംഘര്ഷങ്ങള്ക്ക് കാരണമായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് മൊജ്തബ ഖമേനിയെ ഇറാന്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി നിയമിച്ചു.