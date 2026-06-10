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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 10 June 2026 (11:10 IST)

ദയവായി സഹായിക്കൂ, കപ്പല്‍ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്; അമേരിക്ക ആക്രമിച്ച കപ്പലില്‍ നിന്നുള്ള ഓഡിയോ സന്ദേശം പുറത്ത്

US Torpido attack, Srilankan coast, Iranian ship attacked, Iran- USA war
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (11:10 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (11:12 IST)
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അമേരിക്ക ആക്രമിച്ച കപ്പലില്‍ നിന്നുള്ള ഓഡിയോ സന്ദേശം പുറത്ത്. 24 പേരാണ് കപ്പലില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരെല്ലാം ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരായിരുന്നു. ഒമാനാണ് വ്യോമ മാര്‍ഗം ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കപ്പലില്‍ നിന്നുള്ള ഓഡിയോ സന്ദേശമാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ജീവനക്കാരുടെ സംഭാഷണമാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
 
സര്‍ ഇത് ടാങ്കര്‍ മാരിവാക്‌സ് ആണ്. അമേരിക്കന്‍ നാവികസേന ഞങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു. കപ്പലില്‍ തീ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കപ്പല്‍ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്‍ജിന്‍ റൂമിലാണ് മിസൈല്‍ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. കപ്പലിന്റെ അടിയില്‍ വലിയ ദ്വാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങള്‍ 24 പേരുണ്ട്. ഉടന്‍ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. ദയവായി സഹായിക്കു-ഇതായിരുന്നു സന്ദേശം.
 
ഇറാനിയന്‍ തുറമുഖങ്ങളിലെ അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധം മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയാണ് ചരക്ക് കപ്പല്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണം അമേരിക്കയും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഉപഉപരോധം മറികടന്നതിനാലാണ് നടപടിയെന്ന് യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡ് പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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