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ജര്മ്മനിയില് 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്; കൂടുതലും പ്രായമായവര്
ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ ജര്മ്മനിയില് 5,120 ചൂട് മൂലമുള്ള മരണങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ഭൂരിഭാഗവും ജൂണ് അവസാനത്തിലാണ്സംഭവിച്ചത്. ശരാശരി താപനില 20 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് കവിഞ്ഞതെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനായുള്ള റോബര്ട്ട് കോച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ആര്കെഐ) വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു.
മരണങ്ങളില് ഭൂരിഭാഗവും ഏകദേശം 4,270 പേര് 75 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിലാണെന്ന് ആര്കെഐ ഒരു പ്രതിവാര റിപ്പോര്ട്ടില് പറഞ്ഞു. പുരുഷന്മാരേക്കാള് കൂടുതല് സ്ത്രീകള് മരിച്ചു. പ്രധാനമായും അവര് വളരെ പ്രായമായവരില് ഉയര്ന്ന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിനാലാണ്. പടിഞ്ഞാറന് യൂറോപ്പ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതില് വച്ച് ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ജൂണില് ശരാശരി താപനില 20.74 ഡിഗ്രി രേഖപ്പെടുത്തി.
ജൂണ് 20-28 തീയതികളില് ഫ്രാന്സ്, ബെല്ജിയം, സ്പെയിന്, നെതര്ലാന്ഡ്സ് എന്നിവിടങ്ങളില് ഉണ്ടായ ഉഷ്ണതരംഗത്തില് 4,700-ലധികം അധിക മരണങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആര്കെഐയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില് ജര്മ്മനിയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ചൂട് മൂലമുള്ള മരണങ്ങള് 2018 ലും 2019 ലും രേഖപ്പെടുത്തി. യഥാക്രമം 8,400 ഉം 6,900 ഉം മരണങ്ങള്.