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  4. Donald Trump gives Warning to Israel
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 9 June 2026 (08:40 IST)

'ഇറാനുമായി യുദ്ധത്തിനു പോകുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാകും'; ഇസ്രയേലിനു ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

ഇറനുമായി വീണ്ടും യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കു പോരാടേണ്ടി വരുമെന്ന് ട്രംപ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോടു പറഞ്ഞു

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Publish: Tue, 9 Jun 2026 (08:40 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (09:03 IST)
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ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനു മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാനുമായി യുദ്ധത്തിനു പോകുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിനു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 
 
ഇറനുമായി വീണ്ടും യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കു പോരാടേണ്ടി വരുമെന്ന് ട്രംപ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോടു പറഞ്ഞു. ആക്‌സിയോസിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്. 
 
ട്രംപിന്റെ അറിവില്ലാതെയാണ് ഇസ്രയേൽ ഇറാനെ ആക്രമിച്ചത്. ഇതോടെ യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകൾ വീണ്ടും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. ആക്രമണത്തിനു ഇറാൻ തിരിച്ചടി നൽകി. ഇസ്രയേലിലേക്ക് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ഇറാനിയൻ സർക്കാർ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
 
ഇസ്രയേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ യുഎസ് ഇടപെടലുകൾ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് വീണ്ടും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും ആക്രമണത്തിനു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ പ്രതിസന്ധി വീണ്ടും രൂക്ഷമായി. 
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