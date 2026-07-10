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'മസിൽ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യ' തിരുവനന്തപുരത്തും
മസിൽ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിലവിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ സ്റ്റോറുകളുണ്ട്
മസിൽ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ നാദിർഷാ സലിം മറ്റ് അതിഥികളോടൊപ്പം
ഫിറ്റ്നസ് സപ്ലിമെന്റുകളുടെയും പോഷകാഹാര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിലർമാരിലൊരാളായ 'മസിൽ & സ്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യ' കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്റ്റോർ തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു. 'മിസ്റ്റർ കൊച്ചി 2024', 'മിസ്റ്റർ കൊല്ലം 2026' എന്നീ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഫ്ളുവൻസർ നാദിർഷാ സലിം സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മസിൽ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിലവിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ സ്റ്റോറുകളുണ്ട്, കൂടാതെ നിരവധി ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള 1000-ലധികം ഫിറ്റ്നസ് സപ്ലിമെന്റുകളും പോഷകാഹാര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമുള്ള ഏറ്റവും വിശാലമായ ശ്രേണിയുമുണ്ട്. കായിക പ്രകടനം, ശാരീരികക്ഷമത, സമഗ്രമായ ക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്കായാണ് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
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'മസിൽ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യ' തിരുവനന്തപുരത്തും
ഫിറ്റ്നസ് സപ്ലിമെന്റുകളുടെയും പോഷകാഹാര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിലർമാരിലൊരാളായ 'മസിൽ & സ്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യ' കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്റ്റോർ തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു. 'മിസ്റ്റർ കൊച്ചി 2024', 'മിസ്റ്റർ കൊല്ലം 2026' എന്നീ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഫ്ളുവൻസർ നാദിർഷാ സലിം സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
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പൂമല ഡാം തുറന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
തൃശൂർ മുളങ്കുന്നത്തുകാവിലെ പൂമല ഡാം തുറന്നു. പരമാവധി 29 അടി സംഭരണശേഷിയുള്ള പൂമല ജലസംഭരണി 28 അടി പിന്നിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഡാം തുറന്നത്. ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനാൽ മലവായ തോടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരും മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്, കോലഴി പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.