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പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതി മൂലമുള്ള വരുമാന നഷ്ടം നികത്തണം; ബസ് ടിക്കറ്റുകളില് പരസ്യം അച്ചടിക്കാനൊരുങ്ങി കെഎസ്ആര്ടിസി
നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി. ബസ് യാത്രയില് ടിക്കറ്റില് പരസ്യവും ഉണ്ടായേക്കാം. സ്ത്രീകള്ക്കും ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് വ്യക്തികള്ക്കുമായുള്ള 'പ്രിയദര്ശിനി' സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി മൂലം സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായുള്ള പുതിയ വരുമാന സമാഹരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പേപ്പര് ബസ് ടിക്കറ്റുകളുടെ മറുവശത്ത് പരസ്യങ്ങള് അച്ചടിക്കാന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷന് (കെഎസ്ആര്ടിസി) പദ്ധതിയിടുന്നു.
ടിക്കറ്റ് വില വര്ധിപ്പിക്കാതെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിന് പുറത്തുള്ള വരുമാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ നീക്കം. ബസ് ടിക്കറ്റുകളുടെ പിന്ഭാഗം പരസ്യ ഇടമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യ കമ്പനികളില് നിന്നും സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളില് നിന്നും കോര്പ്പറേഷന് ബിഡുകള് ക്ഷണിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് പ്രതിമാസം പുറത്തിറക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ടിക്കറ്റുകളില് നിന്ന് സ്ഥിരമായ വരുമാന സ്രോതസ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തില് വര്ധനവുണ്ടായിട്ടും കെഎസ്ആര്ടിസി സാമ്പത്തിക സമ്മര്ദ്ദം നേരിടുന്ന സമയത്താണ് ഈ നിര്ദ്ദേശം.
സൗജന്യ യാത്രകള്ക്കായി കോര്പ്പറേഷന് പണം തിരികെ നല്കാന് കേരള സര്ക്കാര് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെങ്കിലും ഗതാഗത യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അധിക വരുമാന സ്രോതസ്സുകള് തേടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ തീരുമാനം.
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പൂമല ഡാം തുറന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
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