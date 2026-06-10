അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- 'ഇസ്രയേലിനെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും?'; യുഎസ് നിർദ്ദേശം തള്ളി പാക്കിസ്ഥാൻ: 'ഏബ്രഹാം ഉടമ്പടിയിൽ' ചേരില്ലെന്ന് ഖ്വാജ ആസിഫ്
- കീവ് വിടാൻ വിദേശികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്: യുക്രെയ്നിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി റഷ്യ
- ഹോർമൂസിൽ ഇറാൻ ടോൾ ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ ജിസിസി കൂട്ടായ്മ, പഴയ സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണം
- ലെബനനിൽ വെടിനിർത്താം, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ അവിടെ തുടരും, സേനയെ പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു
- അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ റഷ്യൻ പ്രകോപനം, രഹസ്യനീക്കം: തുരത്തി ബ്രിട്ടനും നോർവേയും
അഫ്ഗാനിൽ വീണ്ടും പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമാക്രമണം, കുട്ടികളുൾപ്പടെ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി താലിബാൻ
അഫ്ഗാനില് പാകിസ്ഥാന് നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില് കുട്ടികളുള്പ്പടെ 13 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്. 14 പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും അഫ്ഗാന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. അഫ്ഗാന്റെ ഖോസ്ത്, കുനാര്, പക്തിക പ്രവിശ്യകളിലാണ് പാകിസ്ഥാന് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് താലിബാന് വക്താവ് സബീനുള്ള മുജാഹിദ് അറിയിച്ചു. പാകിസ്ഥാന് അഫ്ഗാന് വ്യോമാതിര്ത്തി ലംഘിച്ച് ബോംബിട്ടതായി ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് സബീനുള്ള മുജാഹിദ് അറിയിച്ചത്.
മരണപ്പെട്ടവില് 11 പേരും കുട്ടികളാണ്. ഉറക്കത്തിനിടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് എന്നതിനാല് ഓടി രക്ഷപ്പെടാന് പോലും ഇവര്ക്ക് അവസരമുണ്ടായില്ലെന്ന് അഫ്ഗാന് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം സംഭവത്തില് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഭീകരവാദികളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ആക്രമണമെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ അവകാശവാദം.
2021ല് താലിബാന് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായത്. പാകിസ്ഥാനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തുന്ന തെഹ്രിക്- ഇ- താലിബാന് പോലുള്ള ഭീകരസംഘടനകളെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ആരോപണം.