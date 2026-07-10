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Kerala Weather: 'മഴ തന്നെ മഴ'; എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും യെല്ലോ അലർട്ട്
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യതയുണ്ട്
Kerala Weather: പുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ (ISOL H) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശക്തമായ കാറ്റോടുകൂടിയ കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യതയുണ്ട്.
തെലങ്കാന മുതൽ കർണാടക തീരത്തിനടുത്തുള്ള മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ വരെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1.5 km - 3.1 km ഉയരത്തിൽ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി (Trough) രൂപപ്പെട്ടു. മധ്യ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങൾക്ക് മുകളിലായി ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല (Low Pressure area) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് ക്രമേണ ശക്തി കുറയാൻ സാധ്യത.
ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ മഹാരാഷ്ട്ര തീരം വരെയുള്ള തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി (off-shore trough) ദുർബലമായി. ജൂലൈ 14 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ കേരളം & മാഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേരിയ ഇടത്തരം മഴക്ക് സാധ്യത.
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Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
'മസിൽ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യ' തിരുവനന്തപുരത്തും
ഫിറ്റ്നസ് സപ്ലിമെന്റുകളുടെയും പോഷകാഹാര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിലർമാരിലൊരാളായ 'മസിൽ & സ്ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യ' കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്റ്റോർ തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു. 'മിസ്റ്റർ കൊച്ചി 2024', 'മിസ്റ്റർ കൊല്ലം 2026' എന്നീ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഫ്ളുവൻസർ നാദിർഷാ സലിം സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
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പൂമല ഡാം തുറന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
തൃശൂർ മുളങ്കുന്നത്തുകാവിലെ പൂമല ഡാം തുറന്നു. പരമാവധി 29 അടി സംഭരണശേഷിയുള്ള പൂമല ജലസംഭരണി 28 അടി പിന്നിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഡാം തുറന്നത്. ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനാൽ മലവായ തോടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരും മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്, കോലഴി പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.