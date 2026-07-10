  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Kerala Weather Updated Alerts July 10
Written By WEBDUNIA
Published By WEBDUNIA
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (17:18 IST)

Kerala Weather: 'മഴ തന്നെ മഴ'; എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും യെല്ലോ അലർട്ട്

ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യതയുണ്ട്

Rain with thunderstorm alert in Kerala, Thunderstorm, Kerala Weather, Heavy Rain
Written By: WEBDUNIA
Updated: Fri, 10 Jul 2026 (17:20 IST)
google-news
Kerala Weather: പുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ (ISOL H) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശക്തമായ കാറ്റോടുകൂടിയ കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
 
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യതയുണ്ട്. 
 
തെലങ്കാന മുതൽ കർണാടക തീരത്തിനടുത്തുള്ള മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ വരെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1.5 km -  3.1 km  ഉയരത്തിൽ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി (Trough) രൂപപ്പെട്ടു. മധ്യ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങൾക്ക് മുകളിലായി ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല (Low Pressure area) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് ക്രമേണ ശക്തി കുറയാൻ സാധ്യത. 
 
ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ മഹാരാഷ്ട്ര തീരം വരെയുള്ള  തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി (off-shore trough) ദുർബലമായി. ജൂലൈ 14 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ കേരളം & മാഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേരിയ ഇടത്തരം  മഴക്ക് സാധ്യത.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഷെഡ്യൂൾ എച്ച്1 ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ഇനി കഫ് സിറപ്പുകൾ ലഭിക്കില്ല.

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ജൂണ്‍ അവസാനത്തിലാണ്‌സംഭവിച്ചത്. ശരാശരി താപനില 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് കവിഞ്ഞതെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനായുള്ള റോബര്‍ട്ട് കോച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ആര്‍കെഐ) വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു.

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്തെക്കൻ ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ വടക്കൻ കേരള തീരം വരെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനംഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിമര്‍ശനം.

'മസിൽ ആൻഡ് സ്‌ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യ' തിരുവനന്തപുരത്തും

'മസിൽ ആൻഡ് സ്‌ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യ' തിരുവനന്തപുരത്തുംഫിറ്റ്നസ് സപ്ലിമെന്റുകളുടെയും പോഷകാഹാര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിലർമാരിലൊരാളായ 'മസിൽ & സ്‌ട്രെങ്ത് ഇന്ത്യ' കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്റ്റോർ തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു. 'മിസ്റ്റർ കൊച്ചി 2024', 'മിസ്റ്റർ കൊല്ലം 2026' എന്നീ കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഫ്‌ളുവൻസർ നാദിർഷാ സലിം സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ഇനി പിറന്നാൾ മറന്നെന്ന് പറയാനാവില്ല, വാട്സാപ്പിൽ ബർത്ത്ഡേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫീച്ചർ

ഇനി പിറന്നാൾ മറന്നെന്ന് പറയാനാവില്ല, വാട്സാപ്പിൽ ബർത്ത്ഡേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫീച്ചർസേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോണ്ടാക്റ്റുകളുടെ ജന്മദിനം ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന ബര്‍ത്ത്‌ഡേ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സംവിധാനമാണ് കമ്പനി പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് ബീറ്റ പതിപ്പിലുള്ള ഫീച്ചര്‍ വൈകാതെ തന്നെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകും.

പൂമല ഡാം തുറന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

പൂമല ഡാം തുറന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകതൃശൂർ മുളങ്കുന്നത്തുകാവിലെ പൂമല ഡാം തുറന്നു. പരമാവധി 29 അടി സംഭരണശേഷിയുള്ള പൂമല ജലസംഭരണി 28 അടി പിന്നിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഡാം തുറന്നത്. ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനാൽ മലവായ തോടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരും മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്, കോലഴി പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ ശമ്പളം മുടങ്ങി

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ ശമ്പളം മുടങ്ങികെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെയും എംപാനൽ ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം മുടങ്ങി. ജൂലൈ അഞ്ചിനുള്ളിൽ നൽകേണ്ട ശമ്പളം ജൂലൈ പത്തായിട്ടും നൽകിയിട്ടില്ല. ബോർഡ് സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കത്തിലാണെന്നും അതിനാലാണ് ശമ്പളം മുടങ്ങുന്നതെന്നുമാണ് ന്യായീകരണം.

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!രാജ്യത്ത് കഫ് സിറപ്പുകളും ആല്‍ക്കഹോള്‍ അടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി മരുന്നുകളും ലഹരിവസ്തുക്കളായി വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാനായി കര്‍ശന നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ- കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം.