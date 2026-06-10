  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. US Air strike Iran Hormuz strait
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 10 June 2026 (09:32 IST)

അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാൻ്റെ തിരിച്ചടി,ബഹ്റൈനിലെയും ജോർദാനിലെയും കുവൈത്തിലെയും യുഎസ് ബേസുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം

ബഹ്‌റൈനിലെ യുഎസ് അഞ്ചാം നാവികപ്പടയ്ക്ക് നേരെ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഐആര്‍ജിസി അവകാശപ്പെട്ടു.

Iran - USA
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (09:32 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (09:34 IST)
google-news
യുഎസ് ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയായി ബഹ്‌റൈനിലെ യുഎസ് അഞ്ചാം നാവിക പടയ്ക്ക് നേരെയും മറ്റ് യുഎസ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയും ഇറാന്റെ ആക്രമണം. ബഹ്‌റൈനിലെ യുഎസ് അഞ്ചാം നാവികപ്പടയ്ക്ക് നേരെ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഐആര്‍ജിസി അവകാശപ്പെട്ടു. ജോര്‍ദാനിലെയും കുവൈത്തിലെയും യുഎസ് വ്യോമത്താവളങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയും ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഐആര്‍ജിസി വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇറാനിയന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.
 
 അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം അധിനിവേശം തുടര്‍ന്നാല്‍ ഇതിലും ശക്തമായ തിരിച്ചടികള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഐആര്‍ജിസി പ്രസ്താവനയിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഹോര്‍മുസ് കടലിടിക്കിന് സമീപം യുഎസിന്റെ അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഇറാന്‍ സേന വെടിവെച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കരാറിനായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ശ്രമം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാനുമായുള്ള സൈനികസംഘര്‍ഷം വഷളായിരിക്കുന്നത്.  അമേരിക്ക ഇറാന് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇറാന്റെ ആക്രമണം.
 
അതേസമയം ഇറാന്റെ തെക്കന്‍ മേഖലയില്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും റഡാറുകളുമാണ് പ്രധാനമായും യുഎസ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പരസ്പരം ആക്രമണം നിര്‍ത്തിയതായി ഇറാനും ഇസ്രായേലും പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു യുഎസ് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഇറാന്‍ വെടിവെച്ചിട്ടത്.ALSO READ: ഹോര്‍മൂസില്‍ യുഎസ് അപ്പാച്ചെ ഹെലിക്കോപ്റ്ററിനെ വെടിവെച്ചിട്ട് ഇറാന്‍; തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണം; ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ കമ്മീഷണറുടെ ശാസന

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്ടിസിഎസിന്റെ 31-ാമത് വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിംഗിലാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ഈ നിര്‍ണായക പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽബിജെപി ദേശീയ സമിതി അംഗം ജെ.പ്രമീളാദേവി ഉൾപ്പെടെ 19 സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളെയാണ് ഗവർണർ സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ഗതാഗത മന്ത്രി സിപി ജോണും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ധാരണയായത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകവയനാട്ടിൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾക്കുകൂടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോളിയാടി മാർബസേലിയോസ് എയുപി സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് രോഗബാധ. ഏഴിന് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച സാമ്പിളുകളുടെ ഫലമാണ് പോസിറ്റീവായത്.

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?ഡിഎംകെയും ആം ആദ്മിയും 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി വിട്ടത് കോൺഗ്രസിന്റെ ചതിയെ തുടർന്ന്. കോൺഗ്രസ് ഉള്ള മുന്നണിയിലേക്ക് തങ്ങൾ ഇല്ലെന്നാണ് ഇരു പാർട്ടികളുടെയും തീരുമാനം.

'മാധ്യമവിലക്ക് പഴയ ഓർഡർ, ആലോചിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല'; വിചിത്ര ന്യായീകരണവുമായി സതീശൻ

'മാധ്യമവിലക്ക് പഴയ ഓർഡർ, ആലോചിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല'; വിചിത്ര ന്യായീകരണവുമായി സതീശൻസെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ മാധ്യമവിലക്കിൽ വിചിത്ര ന്യായീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. പഴയ സർക്കാരിന്റെ ഓർഡർ ആണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാധ്യമവിലക്കെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്അടുത്ത മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ടിസിഎസില്‍ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നവരില്‍ പകുതിയും എ ഐ ഏജന്റുമാരാകുമെന്നാണ് എന്‍. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിനെ ആസ്പദമാക്കിയ പുതിയ ബിസിനസ് മാതൃകയിലേക്കാണ് കമ്പനി നീങ്ങുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ഈ പ്രസ്താവന നല്‍കുന്നത്.

കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ആറാം മരണം; ചെറുവിരലനക്കാതെ സർക്കാർ

കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ആറാം മരണം; ചെറുവിരലനക്കാതെ സർക്കാർസംസ്ഥാനത്ത് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു. വയനാട് പുളിമൂട് ഉന്നതിയിലെ രാജു ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇയാൾക്കു ആനയുടെ ആക്രമണമേറ്റത്. ഇടത് നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടേൽക്കുകയായിരുന്നു.