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ഇന്ത്യയെ നിരീക്ഷിക്കണം; 16 മാസത്തിനുള്ളില് പാകിസ്ഥാന് വിക്ഷേപിച്ചത് അര ഡസന് ഉപഗ്രഹങ്ങള്
ചൈനയുടെ ഗണ്യമായ പിന്തുണയോടെ പാകിസ്ഥാന് 16 മാസത്തിനുള്ളില് ആറ് ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹങ്ങള് വിക്ഷേപിച്ചു. ഇന്ത്യന് പ്രദേശവും തന്ത്രപരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഇസ്ലാമാബാദിന്റെ കഴിവ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണിത്. ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂരിനുശേഷമാണിത് സംഭവിച്ചത്.
ചൈനയുടെ പിന്തുണയോടെ പാകിസ്ഥാന് തങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ ശേഷികള് അതിവേഗം വികസിപ്പിച്ചു. വെറും 16 മാസത്തിനുള്ളില് ആറ് ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹങ്ങള് വിക്ഷേപിക്കുകയും ഇന്ത്യന് പ്രദേശം പതിവായി നിരീക്ഷിക്കാന് കഴിവുള്ള ഒരു നക്ഷത്രസമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.
1961-ല് സ്പേസ് ആന്ഡ് അപ്പര് അറ്റ്മോസ്ഫിയര് റിസര്ച്ച് കമ്മീഷന് (SUPARCO) സ്ഥാപിതമായതിനുശേഷം നിരവധി പതിറ്റാണ്ടുകളായി പാകിസ്ഥാന് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങള് മാത്രമേ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും, 2025 ജനുവരി മുതല് 2026 ഏപ്രില് വരെ ഒപ്റ്റിക്കല് ഇമേജിംഗ്, ഹൈപ്പര്സ്പെക്ട്രല്, റിമോട്ട് സെന്സിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് ഉള്പ്പെടെ ആറ് പുതിയ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹങ്ങള് അവര് വിന്യസിച്ചു.