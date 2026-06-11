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ലോകകപ്പ് ആവേശം മുതലാക്കി സീ, 3 പേർക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ മാറ്റി, നടക്കുന്നത് തീക്കൊള്ള
സീ 5 ആപ്പില് അല്ലാതെ Unite8 Sports 1, Unite8 Sports1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD എന്നീ നാല് സ്പോര്ട്സ് ചാനലുകളിലും ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ സംപ്രേക്ഷണമുണ്ട്.
ഫുട്ബോള് ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് മെക്സിക്കോയില് കിക്കോഫ് ആവാനിരിക്കെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഫുട്ബോള് ആവേശത്തെ ചൂഷണം ചെയ്ത സീ എന്റര്ടൈന്മെന്റ്. നേരത്തെ 3 മാസത്തേക്കായി 799 രൂപയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് പ്ലാനായിരുന്നു സീ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. 3 ഡിവൈസുകളില് മത്സരം കാണാനും സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു. 1699 രൂപയുടെ ഒരു വര്ഷം പ്രീമിയം സബ്സ്ക്രിപ്ഷനില് 4 ഡിവൈസുകളിലും കാണാന് കഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാല് ലോകകപ്പിന് മുന്പായി 799 രൂപയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് പ്ലാന് ഒരു ഡിവൈസായും 1699 രൂപയുടെ പ്ലാന് 2 ഡിവൈസായുമാണ് സീ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആരാധകര്ക്ക് ലോകകപ്പ് തന്നെ കാണാനാകില്ലെ എന്ന ആശങ്കയാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. എന്നാല് ഫിഫയുമായി 2034 വരെയുള്ള 38 ടൂര്ണമെന്റുകളുണ്ടെ സംപ്രേക്ഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കി സീ ഈ ആശങ്ക അകറ്റി. മിതമായ നിരക്കിലായിരുന്നു സബ്സ്പ്രിഷന് പ്ലാനുകളും ഓഫര് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാല് ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുന്പായി ഈ പ്ലാനുകളില് സീ മാറ്റം വരുത്തി. 3 ഡിവൈസ് 799 രൂപ എന്ന പ്ലാനില് ആദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരുടെയും പ്ലാനുകളില് മാറ്റം വന്നതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.ALSO READ: FIFA Worldcup 2026 : Worldcup Debutants : യമാൽ മുതൽ ഹാലൻഡ് വരെ, ഈ ലോകകപ്പിൽ ശ്രദ്ധ വെയ്ക്കെണ്ട കന്നിയങ്കക്കാർ ഇവർ
സീ 5 ആപ്പില് അല്ലാതെ Unite8 Sports 1, Unite8 Sports1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD എന്നീ നാല് സ്പോര്ട്സ് ചാനലുകളിലും ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ സംപ്രേക്ഷണമുണ്ട്.
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എല്ലാ ലോകകപ്പിലും ഉയിര്ത്തുവരുന്ന താരോദയങ്ങള് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് വരെ ജൂലിയന് അല്വാരസ്, മക് അലിസ്റ്റര്, എന്സോ ഫെര്ണാണ്ടസ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെയൊന്നും ആരാധകര്ക്ക് പരിചിതമായിരുന്നില്ല. എന്നാല് 2022ലെ ലോകകപ്പോട് കൂടി ഇവര് ലോക ഫുട്ബോളിലെ തന്നെ മിന്നുന്ന താരങ്ങളാണ്.
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