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Christian Eriksen : 'ഫുട്ബോളല്ല എല്ലാം', യൂറോകപ്പിലെ ദുരന്തം ആവർത്തിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യൻ എറിക്സൺ, മൈതാനത്ത് കുഴഞ്ഞുവീണു, ഡെന്മാർക്ക്- യുക്രെയ്ൻ മത്സരം നിർത്തിവെച്ചു
ഡെന്മാര്ക്ക് ദേശീയ ടീമിന്റെ ഡോക്ടറായ മോര്ട്ടന് ബോസണ് സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു.
ഡെന്മാര്ക്ക് ഫുട്ബോളിനെയും ലോക ഫുട്ബോള് ആരാധകരെയും ഒരിക്കല് കൂടി ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി ക്രിസ്ത്യന് എറിക്സണ്. 2021ലെ യൂറോകപ്പില് ഹൃദയസ്തംഭനത്തെ തുടര്ന്ന് താരം കുഴഞ്ഞുവീണിരുന്നു. സമാനമായ സംഭവമാണ് യുക്രെയ്നിനെതിരായ ലോകകപ്പിന് മുന്പുള്ള സൗഹൃദമത്സരത്തിലും ആവര്ത്തിച്ചത്.
the moment christian erikson felt something on his chest pic.twitter.com/uwKLqk4jwO— leroy (@Leroyszn7) June 7, 2026
യുക്രെയ്നിനെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരത്തിനിടെ 65-ാം മിനിറ്റിലാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഡെന്മാര്ക്ക് 2-1ന് മുന്നില് നില്ക്കുമ്പോള് പന്തില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില് മധ്യനിര താരം പെട്ടെന്ന് നെഞ്ച് പിടിച്ച് മൈതാനത്ത് വീഴുകയായിരുന്നു. താരത്തിന്റെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന ആശങ്കയില് മെഡിക്കല് സംഘം ഉടന് തന്നെ മൈതാനത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. തുടര്ന്ന് മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കാന് അധികൃതര് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
ഡെന്മാര്ക്ക് ദേശീയ ടീമിന്റെ ഡോക്ടറായ മോര്ട്ടന് ബോസണ് സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു. എറിക്സണ് കുറച്ചുനേരം ബോധരഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിലും വളരെ വേഗത്തില് ബോധം വീണ്ടെടുത്തതായി അറിയിച്ചു. ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ താരത്തിന് കൂടുതല് പരിശോധനകള് നടക്കുകയാണെന്നും, സംഭവത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എറിക്സണ് സഹതാരങ്ങള്ക്ക് തന്റെ ആശംസകളും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന സന്ദേശവും കൈമാറിയതായും ബോസണ് പറഞ്ഞു.
2021-ല് യൂറോ കപ്പില് ഫിന്ലന്ഡിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു ലോകത്തെ നടുക്കിയ ആദ്യ സംഭവം. അന്ന് മൈതാനത്ത് തന്നെ ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടായ എറിക്സണ് CPR ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനായി അത്ഭുതകരമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയായിരുന്നു.തുടര്ന്ന് ഹൃദയത്തില് Implantable Cardioverter-Defibrillator (ICD)എന്ന ഉപകരണം ഘടിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പ്രൊഫഷണല് ഫുട്ബോളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്.
Christian Eriksen first suffered a cardiac arrest in June 2021 during Denmark vs Finland.— Tony (@TonyL_01) June 7, 2026
4 years later, Eriksen collapsed again during Denmark vs Ukraine.
God gave you the sign to stop.
You were warned not once, but twice.
There won't be a 3rd time.
pic.twitter.com/HlBcwVdXc5
ബ്രെന്റ്ഫോര്ഡ്, മാഞ്ചസ്റ്റര് യുണൈറ്റഡ് ടീമുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എറിക്സണ് നിലവില് വോള്ഫ്ബര്ഗ് താരമാണ്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മാഞ്ചസ്റ്റര് യുണൈറ്റഡ്, ടോട്ടന്നം ഹോട്ട്സ്പര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മുന് ക്ലബുകള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും താരത്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെ കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ആരാധകരും താരങ്ങളും ഒരേ പോലെ നിശ്ശബ്ദതയില് മുങ്ങിയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു നടന്നത്.
ഫുട്ബോളിലേക്ക് അതിജീവനത്തിന്റെ പ്രതീകമായി തിരിച്ചെത്തിയ എറിക്സണ് വീണ്ടും ആരോഗ്യപ്രശ്നം നേരിട്ടത് ലോക ഫുട്ബോളിനെ വീണ്ടും നടുക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യം മോശമാണെന്നത് എറിക്സണ് മനസിലാക്കണമെന്നും ഫുട്ബോളല്ല ജീവനും കുടുംബവുമാണ് പ്രധാനമെന്നും സംഭവത്തിന് ശേഷം പല മുന് താരങ്ങളും ഓര്മിപ്പിച്ചു.
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