  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Why did Paraguay player miguel almiron get red card
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 20 June 2026 (11:18 IST)

ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യം, വായ പൊത്തി സംസാരിച്ചതിന് പരാഗ്വേ താരത്തിന് ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ്

പരാഗ്വേയുടെ മിഡ്ഫീല്‍ദറായ മിഗ്വല്‍ അല്‍മിറോണാണ് ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് കണ്ട് പുറത്തായത്.

Red Card, Paraguay vs Turkey, FIFA worldcup 2026, Fifa laws
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (11:18 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (11:20 IST)
google-news
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി വായ പൊത്തി സംസാരിച്ചതിന് ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് നല്‍കി റഫറി. പരാഗ്വേയുടെ മിഡ്ഫീല്‍ദറായ മിഗ്വല്‍ അല്‍മിറോണാണ് ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് കണ്ട് പുറത്തായത്. തുര്‍ക്കിയും പരാഗ്വെയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. അല്‍മിറോണ്‍ പുറത്തായതോടെ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി മുഴുവന്‍ പത്തുപേരുമായാണ് പരാഗ്വേ കളിച്ചത്.
 
 മത്സരത്തിനിടെ തുര്‍ക്കി താരം മെര്‍ട്ട് മള്‍ഡറിനോട് സംസാരിക്കവെയാണ് താരം വായ മറച്ചുപിടിച്ചത്. പരാഗ്വേ താരം നിയമലംഘനം നടത്തിയതായി മള്‍ഡര്‍ ഉടനെ റഫറിയെ അറിയിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് മോണിറ്റര്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷം റഫറി അല്‍മിറോണിന് നേരെ ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് നീട്ടുകയുമായിരുന്നു.
 
കളിക്കളത്തിലെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ താരങ്ങള്‍ വായപ്പൊത്തി സംസാരിച്ചാല്‍ ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് നല്‍കാമെന്ന നിയമം ഈ ലോകകപ്പിലാണ് ഫിഫ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ബെന്‍ഫിക്കയുടെ അര്‍ജന്റീനന്‍ താരമായ ജിയാന്‍ലൂക്ക പ്രെസ്റ്റിയാനി ജേഴ്‌സി ഉപയോഗിച്ച് വായ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് റയല്‍മാഡ്രിഡ് താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറെ അധിക്ഷേപിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഫിഫ പുതിയ അധികാരം റഫറിമാര്‍ക്ക് നല്‍കിയത്.ALSO READ: 'ദേ പോയി'; ജർമനിയുടെ റെക്കോർഡ് പൊട്ടിച്ച് ബ്രസീൽ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻമുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രിദി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാണ് പുതിയ ടീം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്സെലക്ടർമാരോടും ബിസിസിഐയോടും ശ്രേയസ് നായകനായി വരുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി ഗംഭീർ അറിയിച്ചു

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾ

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾഐപിഎല്ലില്‍ 20.77 റണ്‍സ് ശരാശരിയില്‍ 270 റണ്‍സ് മാത്രമായിരുന്നു സൂര്യകുമാര്‍ നേടിയത്.

ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യം, വായ പൊത്തി സംസാരിച്ചതിന് പരാഗ്വേ താരത്തിന് ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ്

ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യം, വായ പൊത്തി സംസാരിച്ചതിന് പരാഗ്വേ താരത്തിന് ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ്തുര്‍ക്കിയും പരാഗ്വെയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. അല്‍മിറോണ്‍ പുറത്തായതോടെ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി മുഴുവന്‍ പത്തുപേരുമായാണ് പരാഗ്വേ കളിച്ചത്.

'ദേ പോയി'; ജർമനിയുടെ റെക്കോർഡ് പൊട്ടിച്ച് ബ്രസീൽ

'ദേ പോയി'; ജർമനിയുടെ റെക്കോർഡ് പൊട്ടിച്ച് ബ്രസീൽഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് ഗോളുകളുള്ള ടീമെന്ന റെക്കോർഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ച് ബ്രസീൽ. ഹെയ്തിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കു ജയിച്ചതോടെയാണ് നേരത്തെ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന റെക്കോർഡിലേക്ക് കാനറികൾ തിരിച്ചെത്തിയത്.

Brazil vs Haiti: താളം കണ്ടെത്തി ബ്രസീൽ; ഹെയ്തിക്കെതിരെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിനു ജയം

Brazil vs Haiti: താളം കണ്ടെത്തി ബ്രസീൽ; ഹെയ്തിക്കെതിരെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിനു ജയംBrazil vs Haiti: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോയോടു സമനില വഴങ്ങിയെങ്കിലും ഹെയ്തിക്കെതിരായ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവുമായി ബ്രസീൽ. എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കു ബ്രസീൽ ഹെയ്തിയെ നിലംപരിശാക്കി. ഹെയ്തിയുടെ പ്രതിരോധ പൂട്ടിനെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഗോളുകൾ കൊണ്ട് പൊളിച്ചടുക്കി.

റൊണാൾഡോ സഹതാരം മാത്രമെന്ന് ജാവോ നെവസ്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സൈബർ ആക്രമണവുമായി റോണോ ഫാൻസ്

റൊണാൾഡോ സഹതാരം മാത്രമെന്ന് ജാവോ നെവസ്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സൈബർ ആക്രമണവുമായി റോണോ ഫാൻസ്ഹൂസ്റ്റണിലെ എന്‍ആര്‍ജി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കെ പോരാട്ടത്തില്‍ പോര്‍ച്ചുഗല്‍ 1-1ന് ഡിആര്‍ കോംഗോയോട് സമനില വഴങ്ങിയിരുന്നു.

റിഷഭ് പന്ത് തിരികെ ഡൽഹിയിലേക്ക്, പ്രതിഫലം പകുതിയാക്കി കുറയ്ക്കും, പകരമായി കുൽദീപിനെ നൽകും

റിഷഭ് പന്ത് തിരികെ ഡൽഹിയിലേക്ക്, പ്രതിഫലം പകുതിയാക്കി കുറയ്ക്കും, പകരമായി കുൽദീപിനെ നൽകുംഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി അണിയറയില്‍ വമ്പന്‍ ട്രേഡ് ഡീലുകള്‍ നടക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്ററായ റിഷഭ് പന്ത് തന്റെ പഴയ ടീമായ ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ക്രിക്കിന്‍ഫോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.