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  4. Brazil on the top FIFA World Cup Goals
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Saturday, 20 June 2026 (09:18 IST)

'ദേ പോയി'; ജർമനിയുടെ റെക്കോർഡ് പൊട്ടിച്ച് ബ്രസീൽ

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ബ്രസീലിനെ മറികടന്ന് ജർമനി ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്

FIFA Worldcup, Football, Brazil vs France
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (09:18 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (09:26 IST)
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ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് ഗോളുകളുള്ള ടീമെന്ന റെക്കോർഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ച് ബ്രസീൽ. ഹെയ്തിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കു ജയിച്ചതോടെയാണ് നേരത്തെ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന റെക്കോർഡിലേക്ക് കാനറികൾ തിരിച്ചെത്തിയത്. 
 
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ബ്രസീലിനെ മറികടന്ന് ജർമനി ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ക്യുറസാവോയെ 7-1 നു തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ജർമനിയുടെ ലോകകപ്പ് ഗോളുകൾ 239 ആയി. ബ്രസീൽ 238 ഗോളുകളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. ഇന്നത്തെ മൂന്ന് ഗോളുകൾ കൂടിയായപ്പോൾ ബ്രസീലിന്റെ ലോകകപ്പ് ഗോളുകൾ 241 ആയി ഉയർന്നു. 
 
അതേസമയം മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ ബ്രസീലിനേക്കാൾ കുറവാണ് ജർമനി കളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീൽ ഇതുവരെ 116 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു. എന്നാൽ ജർമനി 103 മത്സരങ്ങൾ മാത്രം. ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ 13 മത്സരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം.
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